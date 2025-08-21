Philips Hue iOS 5.49.0: Szenen-Vorschau steuerbar

Philips Hue für iOS wurde am 20.08.2025 auf Version 5.49.0 aktualisiert.

Nutzer können nun festlegen, ob Szenen während der Einrichtung von Automationen oder Zubehör automatisch vorausgewählt bzw. angezeigt werden.

Philips Hue ist eine App zur Steuerung vernetzter Beleuchtung, mit der der Nutzer Lampen, Szenen und Automationen einrichtet und steuert.

Philips Hue iOS 5.49.0: Option für Szenen-Vorschau

Laut Hersteller lässt sich in Version 5.49.0 bestimmen, ob Szenen beim Konfigurieren von Automationen oder Zubehör angewendet bzw. vorab gezeigt werden. Nach eigenen Angaben adressiert die Funktion das bisherige Verhalten, bei dem Szenen während der Einrichtung automatisch übernommen wurden.

