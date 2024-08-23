Philips Hue mit neuer Rabattaktion über Amazon

Amazon hat einen neuen Sale für Philips Hue gestartet. Im Rahmen der Aktion gibt es immerhin 30 % Rabatt auf das günstigere Produkt.

Ab sofort und noch bis zum 5. September 2024 bietet Amazon.de eine Sonderaktion für Philips Hue Produkte an. Kunden, die zwei Hue-Produkte kaufen, erhalten einen Rabatt von 30 Prozent auf das günstigere Produkt. Das ist vor allem interessant, weil Amazon einige Produkte sowieso bereits deutlich unter der UVP verkauft.

Philips Hue: Rabatt wird automatisch abgezogen

Um den Rabatt zu erhalten, müssen die Artikel über den Button „In den Warenkorb“ hinzugefügt oder über „Optionen anzeigen“ ausgewählt werden. Sobald die Auswahl abgeschlossen ist, muss der Kunde auf „Zum Warenkorb hinzufügen“ klicken. Der Rabatt wird dann automatisch an der Kasse abgezogen, sofern die Bedingungen erfüllt sind.

Weitere Details zu den Teilnahmebedingungen findet ihr auf der Angebotsseite.

Philips Hue ist ein von Signify entwickeltes intelligentes Beleuchtungs- und Sicherheitssystem. Es besteht unter anderem aus LED-Lampen, die über ZigBee mit einer Bridge verbunden sind und per App oder Sprachbefehl gesteuert werden können. Das System kann in Diensten wie Amazon Alexa, Google Assistant und Apple HomeKit integriert werden.

