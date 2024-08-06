Philips Hue startet Home Security Deals – 50 Euro Rabatt und Kontaktsensoren kostenlos

Philips Hue hat einen neuen Sale gestartet. Kunden erhalten ein Doppelpack Hue Secure Kameras mit einem Rabatt von 50 €. Außerdem bekommen sie ein Doppelpack Secure Kontaktsensoren gratis dazu.

Um von diesem Angebot zu profitieren, muss man zunächst ein Doppelpack Hue Secure Kameras in den Warenkorb legen, wobei man die Wahl zwischen einer kabelgebundenen und einer kabellosen Version hat.

Diese Kameras bieten einen 1080p HD-Livestream, Nachtsichtfunktion, 2-Wege-Kommunikation und einen akustischen Alarm und lassen sich sowohl im Innen- als auch im Außenbereich installieren.

Kontaktsensoren kostenfrei erhalten

Im zweiten Schritt kann man ein Doppelpack Secure Contact Sensoren in Schwarz oder Weiß kostenlos in den Warenkorb legen (kostet normalerweise 70 Euro).

Diese Sensoren können an Türen, Fenstern und anderen Objekten angebracht werden und benachrichtigen den User, wenn diese geöffnet werden. Voraussetzung für die Benachrichtigungs- und Alarmfunktionen ist eine Philips Hue Bridge und mindestens eine Philips Hue Lampe.

Das Angebot gilt vom 5. August bis zum 18. August 2024 und unterliegt der Verfügbarkeit des Lagerbestands sowie den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Philips Hue. Im Falle einer Rücksendung wird der anteilige Rabatt vom Rückerstattungsbetrag abgezogen. Die Aktion kann nicht mit anderen Angeboten kombiniert werden.

Für die Anmeldung zum Newsletter gewährt Philips weiterhin 10 Euro Rabatt auf die nächste Bestellung ab 70 Euro Bestellwert. Inwieweit sich hier Rabatte kombinieren lassen beziehungsweise gegenseitig ausschließen, muss man ausprobieren. Generell sei empfohlen, auch die Preise für die Hue-Produkte bei anderen Onlineshops gegenzuchecken.

Philips Hue ist ein von Signify entwickeltes intelligentes Beleuchtungssystem. Es besteht aus LED-Lampen, die über ZigBee mit einer Bridge verbunden sind und per App oder Sprachbefehl gesteuert werden können. Zuletzt wurde es hochpreisige um Home Security Geräte ergänzt. Das System kann in Diensten wie Amazon Alexa, Google Assistant und Apple HomeKit integriert werden.

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.