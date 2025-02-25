Philips Hue startet Sync-App für LG-TVs – kostet 129,99 Euro

Die Philips Hue Sync TV App ist ab sofort auch für LG Fernseher ab dem Modelljahr 2024 mit webOS 24 oder höher verfügbar.

Sie ermöglicht die Synchronisation von Philips Hue Smart Lights mit allen TV-Inhalten, einschließlich Streaming-Apps, Spielekonsolen und hochauflösenden Formaten wie Dolby Vision und 8K. So entsteht ein immersives Unterhaltungserlebnis, das bisher nur auf Samsung-Fernsehern verfügbar war.

Warum sollte man diese App überhaupt nutzen wollen? Mit der App spart man sich die Anschaffung einer (ebenfalls teuren) Hue Play HDMI Sync Box. Verfügbar ist die App im LG TV App Store.

Einstellungen für individuelle Beleuchtung

Die App bietet laut Signify umfangreiche Einstellungsmöglichkeiten, darunter die Anpassung der Synchronisationsintensität, der Helligkeit und die Wahl zwischen Video- und Spielmodus. Nutzer können den automatischen Start aktivieren und ihre Beleuchtung genauer optimieren, indem sie in der Philips Hue App einen „Entertainmentbereich“ einrichten. Hier lassen sich die Lichtquellen genau um den Fernseher herum positionieren, um die ideale Heimkinoatmosphäre zu schaffen.

Die Philips Hue Sync TV App für LG Fernseher ist ab heute in Deutschland, Österreich und der Schweiz erhältlich sein. Der Preis beträgt (wie auf der Samsung-Plattform) einmalig 129,99 Euro bzw. 130,00 CHF oder eine monatliche Gebühr von 2,99 Euro bzw. 3,00 CHF.