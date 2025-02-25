News

Philips Hue startet Sync-App für LG-TVs – kostet 129,99 Euro

Autor-Bild
Von
| 5 Kommentare
Hue Sync App

Die Philips Hue Sync TV App ist ab sofort auch für LG Fernseher ab dem Modelljahr 2024 mit webOS 24 oder höher verfügbar.

Sie ermöglicht die Synchronisation von Philips Hue Smart Lights mit allen TV-Inhalten, einschließlich Streaming-Apps, Spielekonsolen und hochauflösenden Formaten wie Dolby Vision und 8K. So entsteht ein immersives Unterhaltungserlebnis, das bisher nur auf Samsung-Fernsehern verfügbar war.

Warum sollte man diese App überhaupt nutzen wollen? Mit der App spart man sich die Anschaffung einer (ebenfalls teuren) Hue Play HDMI Sync Box. Verfügbar ist die App im LG TV App Store.

Einstellungen für individuelle Beleuchtung

Die App bietet laut Signify umfangreiche Einstellungsmöglichkeiten, darunter die Anpassung der Synchronisationsintensität, der Helligkeit und die Wahl zwischen Video- und Spielmodus. Nutzer können den automatischen Start aktivieren und ihre Beleuchtung genauer optimieren, indem sie in der Philips Hue App einen „Entertainmentbereich“ einrichten. Hier lassen sich die Lichtquellen genau um den Fernseher herum positionieren, um die ideale Heimkinoatmosphäre zu schaffen.

Die Philips Hue Sync TV App für LG Fernseher ist ab heute in Deutschland, Österreich und der Schweiz erhältlich sein. Der Preis beträgt (wie auf der Samsung-Plattform) einmalig 129,99 Euro bzw. 130,00 CHF oder eine monatliche Gebühr von 2,99 Euro bzw. 3,00 CHF.


Fehler melden5 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. ct157 👋
    sagt am

    funktioniert die Sync mit den Hue Leuchten dann auch für Inhalte die über DVB-C/S wiedergegeben werden oder, wie bei den Alternativen, „nur“ über HDMI?

    Antworten
    1. René Hesse 🔱
      sagt am zu ct157 ⇡

      Wenn ich es richtig verstanden habe, mit allem, was über den TV läuft.

      Antworten
  2. Nexo 👋
    sagt am

    Nur 2024er Modelle?

    Antworten
    1. René Hesse 🔱
      sagt am zu Nexo ⇡

      Ja, wie geschrieben. Signify sagt dazu ganz klar:

      Alle LG TVs ab dem Modelljahr 2024 mit webOS24 oder höher.

      Antworten
      1. PietDiamond 👋
        sagt am zu René Hesse ⇡

        Jetzt hab ich mich so darauf gefreuet… Habe ein 2023er Modell….

        Antworten

