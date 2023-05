Photoshop-Wandel: Adobe integriert generative KI Firefly

Adobe hat die neue Funktion „Generative Fill“ in Photoshop vorgestellt, die die generativen KI-Funktionen von Adobe Firefly in Design-Workflows integriert.

Nutzer können damit mithilfe von einfachen Textanweisungen Inhalte in Bilder einfügen, erweitern oder entfernen.

Die Beta-Version von Photoshop ist die erste Adobe Creative Cloud-Anwendung, in die Firefly vollständig integriert wurde. Generative Fill konfiguriert laut Adobe automatisch Perspektive, Beleuchtung und Stil von Bildern, um realistische Ergebnisse zu erzielen und mühsame Aufgaben zu reduzieren.

Die Funktion basiert auf der KI von Firefly, die mit Millionen von lizenzierten Bildern aus Adobe Stock trainiert wurde, um sicherzustellen, dass keine Inhalte erstellt werden, die das geistige Eigentum anderer verletzen.

Beispiel vorher:

Beispiel nachher:

Photoshops Generative Fill ist ab heute in der Beta-Version für den Desktop verfügbar und soll in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 allgemein zugänglich sein. Zudem ist Generative Fill ab heute auch als Modul in der Firefly-Beta-Anwendung verfügbar.

-->