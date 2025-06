Pixel-Hardware im Angebot: Google kündigt „etwas Großes“ an

Google feiert in diesem Jahr den 26. Geburtstag und passend dazu hat man heute „etwas Großes“ angekündigt. Es soll eine Aktion mit Angeboten geben, die am 27. September startet und 29. September endet, die geht also über das Wochenende.

Werden wir wieder 25 Prozent Rabatt auf ausgewählte Produkte der Pixel-Reihe sehen? Oder vielleicht auch 26 Prozent, um das Jubiläum zu feiern? Gut möglich, aber ich vermute, dass die Neuheiten wie Pixel 9 (Pro) noch nicht mit dabei sind.

Mal schauen, ob uns Google vorher noch ein paar Details zu den Angeboten im Google Store nennen wird, falls aber nicht, dann könnte sich für einige der Blick am ersten Tag der Aktion lohnen, die richtig guten Angebote sind sicher schnell weg.

