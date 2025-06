Huawei plant eine neue Zukunft ohne Android

2024 ist ein spannendes Jahr für Huawei, denn während das „eigene“ OS bisher nur eine Weiterentwicklung von Android war und die Open Source-Version als Basis nutzte, so ist Harmony Next im Vergleich zu Harmony OS ein richtig großer Schritt.

Huawei wirbt mit über 10.000 Apps

Bei Huawei trennt man sich bekanntlich komplett von Android und diese Woche hat man in einer Pressemitteilung bestätigt, dass es zum Start über 10.000 Apps gibt und man 99,9 Prozent der Bedürfnisse der Nutzer mit Harmony Next abdecken will.

Über 6 Millionen Entwickler haben sich bei Huawei registriert und dafür gesorgt, dass Huawei sogar auf Sideloading von Android-Apps verzichtet. Damit warb man gerne bei Harmony OS und gab an, dass so alle bekannten Dienste verfügbar sind.

Huawei hat Harmony Next komplett neu entworfen und den Fokus auf KI gelegt, es sei das „intelligenteste Betriebssystem“ auf dem Markt und Huawei ist bereit „für alle Szenarien“. Neben smarten Lösungen stand auch noch die Sicherheit im Fokus.

Harmony als Basis für das Ökosystem

Die Idee ist, dass Harmony Next die Basis für das komplette Ökosystem von Huawei wird und das wären viele Bereiche, denn Huawei bietet Smartphones und Tablets, aber auch Wearables an. Und man ist mittlerweile bekanntlich in Autos vertreten.

Für uns in Deutschland dürfte Harmony Next keine große Rolle spielen, vorerst jedenfalls, denn der Fokus liegt auf China. Ich glaube auch nicht, dass Smartphones mit dem OS zu uns kommen, denn sollte Huawei wirklich Sideloading bei Android streichen, dann würde sicher auch der letzte Huawei-Nutzer in Europa abspringen.

Doch Huawei hat den Fokus auf andere Produkte gelegt, bei uns fokussiert man sich zum Beispiel stark auf Smartwatches. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir da mehr sehen werden. Ich bin allerdings auch auf den Launch in China gespannt.

Dort sind viele Apps und Dienste sowieso verboten, die es global gibt, das dürfte also kein Problem sein und daher ist Huawei dort wieder erfolgreich. Doch werden die Nutzer ein neues Betriebssystem akzeptieren? Das dürfte interessant werden.

-->