Pixel Watch 3: Google lockt mit bis zu 100 Euro Rabatt

Google scheint aktiv Nutzer von der neuen Pixel Watch 3 überzeugen zu wollen, denn man verschickt gerade aktiv Codes für die neue Smartwatch. Damit sind laut Reddit-Nutzern teilweise bis zu 100 Euro Rabatt möglich, was sehr attraktiv ist.

Allerdings scheint Google da ein bisschen nach dem Zufallsprinzip vorzugehen, denn einige haben kaum Google-Produkte oder Abos und bekommen 100 Euro, andere nutzen mehrere Produkte und Fitbit Premium und bekommen gar nichts.

Es scheint wohl zu helfen, wenn man sich für die Newsletter bei Google oder Fitbit anmeldet, aber das ist keine Garantie. Falls ihr Interesse an einem Code habt, es gibt einige Nutzer bei Reddit, die diese austauschen. Die Aktion legt den Fokus jedenfalls auf Europa und die Codes von Google werden in Deutschland verschickt.

  1. max 🔱
    sagt am

    Bei den gesalzenen Preisen helfen auch keine 100€ Rabatt. Tut mir leid aber die Preise sind zu hoch für mich.

    Antworten
  2. Tom 💎
    sagt am

    Man könnte da fast vermuten, es schlägt sich in den Verkaufszahlen nieder, dass die Watch 3 die Erwartungen in Bezug auf eine verbessete Akkulaufzeit nicht erfüllt hat. ;-)

    Antworten
  3. Jo 👋
    sagt am

    Um welche Newsletter geht es denn? Wollte mir die holen, 100€ Rabatt wären natürlich stark!

    Antworten
  4. Commander Cat ☀️
    sagt am

    also ich würde eher mit einer Akkulaufzeit von 1-2 Wochen anstatt Tagen gelockt werden…

    Denn: Die Uhr bleibt an!

    Antworten
    1. max 🔱
      sagt am zu Commander Cat ⇡

      Dann ist WearOS und watchOS nichts für dich. Denn das Betriebssystem saugt enorm an Akku.

      Antworten
  5. Hans Wurst 🍀
    sagt am

    Gab es doch bis zum 05.09. auch und es gibt btw immer noch 50€ Store Guthaben beim Kauf.

    Antworten

