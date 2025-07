PlayStation 5: Hier bekommt ihr die Jubiläumsedition

Von einer Jubiläumsedition der PlayStation 5 Pro könnt ihr euch verabschieden, die gibt es nicht mehr, diese gab es auch nur bei Sony. Aber die normale PlayStation 5 startet heute bei Partnern und sie ist mittlerweile bei Amazon Deutschland online.

Zum Zeitpunkt des Beitrags könnt ihr die Konsole noch nicht kaufen, der graue DualSense ist ebenfalls online und noch nicht verfügbar, aber das dürfte sich gleich ändern. Bis 11 Uhr (oder ab 11 Uhr?) dürfte der Vorverkauf in Deutschland starten.

Der Edge-Controller, die PS5 Pro und die Portal werden, so jedenfalls der Stand von Sony Deutschland, nicht bei Partnern landen. Wer also eine Jubiläumsedition der PS5-Reihe haben möchte, der bekommt nur noch die normale PS5 Slim in Grau.

PS: Die PlayStation 5 Pro ist bereits bei Amazon Deutschland online und kann direkt bestellt werden. Bisher ist sie ganz normal verfügbar und wird am 7. November geliefert. Da sie bei Sony auch verfügbar ist, dürfte das wohl auch so bleiben.

