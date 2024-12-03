PlayStation 5 Pro: Da ist das erste gute Angebot!

Ich habe mir schon gedacht, dass Sony die 800 Euro der PlayStation 5 Pro nicht so lange halten kann, hätte aber erst ab Januar mit Angeboten gerechnet. Doch der Preis wurde schon jetzt reduziert, und zwar auf 749 Euro direkt bei Amazon.

Wer also etwas Geduld mitbringen und ein paar Wochen warten konnte, der hat jetzt tatsächlich direkt 50 Euro mehr in der Tasche. Es handelt sich hier aber, so im Moment jedenfalls der Stand, um keine gezielte Aktion von Sony. Vielleicht hat man das bei Partnern forciert, aber direkt angekündigt wurde das Angebot bisher nicht.

Wir wissen also nicht, wie lange es andauert, aber ich gehe mal von ein paar Tagen aus und vermute, dass andere Shops mitziehen. Mit weniger würde ich 2024 aber nicht mehr rechnen, Anfang 2025 gehe ich aber auch von 699 Euro los. Das wäre auch meine langfristige Vermutung ab Sommer, aber das wird sich dann zeigen.

