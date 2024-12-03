Gaming

PlayStation 5 Pro: Da ist das erste gute Angebot!

Autor-Bild
Von
| 2 Kommentare
Playstation Header Ps5 Pro

Ich habe mir schon gedacht, dass Sony die 800 Euro der PlayStation 5 Pro nicht so lange halten kann, hätte aber erst ab Januar mit Angeboten gerechnet. Doch der Preis wurde schon jetzt reduziert, und zwar auf 749 Euro direkt bei Amazon.

Wer also etwas Geduld mitbringen und ein paar Wochen warten konnte, der hat jetzt tatsächlich direkt 50 Euro mehr in der Tasche. Es handelt sich hier aber, so im Moment jedenfalls der Stand, um keine gezielte Aktion von Sony. Vielleicht hat man das bei Partnern forciert, aber direkt angekündigt wurde das Angebot bisher nicht.

Wir wissen also nicht, wie lange es andauert, aber ich gehe mal von ein paar Tagen aus und vermute, dass andere Shops mitziehen. Mit weniger würde ich 2024 aber nicht mehr rechnen, Anfang 2025 gehe ich aber auch von 699 Euro los. Das wäre auch meine langfristige Vermutung ab Sommer, aber das wird sich dann zeigen.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler melden2 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Ginja ☀️
    sagt am

    Gutes Angebot 😅

    Antworten
  2. Felix 🔆
    sagt am

    Bei Müller auch 749€, die waren zeitweise auch bei 729€ schon.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Schnäppchen / PlayStation 5 Pro: Da ist das erste gute Angebot!
Weitere Neuigkeiten
Apple Event: Livestream, YouTube-Link und alle geplanten Neuheiten
in Events
Samsung Galaxy S26: So sehen die drei neuen Flaggschiffe aus
in Smartphones
Avm Fritzbox 7530 Ax
FRITZ!Box 7530 AX wird mit FRITZ!OS 8.20 versorgt
in Firmware und OS
Sony Playstation 5 Ps5 Pro Header
Die PlayStation 6 kommt ohne integriertes Laufwerk
in Gaming
mobiFlip verbessert Tarifvergleich für SIM-only-Angebote
in Tarife
Apple iPhone 17: Hier sehen wir wohl das ganz neue Zubehör
in Zubehör
Cupra El Born Licht Header
Volkswagen: „Wir investieren weiterhin in Seat“
in Mobilität
Volkswagen Id. Gti Concept
Der neue VW ID.3 wird noch kein VW ID Golf
in Mobilität
Apple Airpods Header
Apple AirPods „Ultra“: Sehen wir ein ganz neues Highend-Modell?
in Audio
Nothing Ear 3 kommt: Datum für neuen Kopfhörer
in Audio