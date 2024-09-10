Samsung lacht über die neue Apple Watch und schießt Eigentor

Der US-Account von Samsung war am gestrigen Abend sehr aktiv und hat über die sozialen Medien das Apple Event begleitet und jede Gelegenheit genutzt, um etwas gegen Apple zu sticheln. Wie zum Beispiel über die kommende Apple Intelligence.

Vielleicht hat Samsung die Erwartungen an eine KI zu hoch gesteckt, teilte man am Abend mit. Außerdem gab es, wie jedes Jahr, die Frage, ab wann man das iPhone von Apple denn endlich falten kann. Und dann gab es noch ein kleines Eigentor.

Samsung lacht über die Apple Watch

Als Tim Cook das neue Design der Apple Watch Series 10 ankündigte, da dachten viele (inklusive mir), dass das doch wie bisher aussieht. Und auch Quinn Nelson von Snazzy Labs war gestern bei X aktiv und hat die Ankündigung von Apple belächelt:

Samsung nutzte diese Vorlage für ein „das hast du und nicht wir gesagt“ und wollte damit punkten, doch die Antwort kam schnell und sicher unerwartet. Quinn Nelson gab einfach nur kurz an, dass das genau wie bei den Samsung-Smartphones sei:

Hey, it's just like your phones every year! — Quinn Nelson (@SnazzyLabs) September 9, 2024

Danach kam keine Antwort mehr, aber Samsung müsste sich eigentlich bei der Smartwatch zurückhalten, denn die Galaxy Watch sieht auch seit Jahren gleich aus. Und die Samsung Galaxy Watch 7 Ultra hat ebenfalls ein sehr bekanntes Vorbild.

Kopien und keine Innovationen mehr

Ich finde diese ganze „XY hatte es schon vorher“-Debatte aber sowieso lächerlich, wie auch bei Android und iOS. Na und, dann hatte mal Samsung, mal Apple, mal Google oder eine andere Marke die Idee vorher, sowas ist doch gut für die Kunden.

Man kann auch die ganzen Witze über die Kamera-Taste beobachten, die ja jetzt eine „Innovation von Apple“ sei. Nein, das hat Apple nie behauptet, es ist einfach nur eine neue Funktion in einer Zeit, in der es keine echten Innovationen mehr gibt.

Und ja, wenn dann Samsung und Xiaomi nächstes Jahr auf diese Idee kommen, dann machen sie das, weil es Apple gemacht hat, nicht weil es Sony schon vorher mit unter 1 Prozent Marktanteil tat. Und weil es die Kunden vielleicht auch mögen.