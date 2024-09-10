PlayStation 5 Pro vorgestellt: Preis und Datum für die neue Konsole

Sony hatte heute zu einer „technischen Präsentation“ rund um die PlayStation 5 geladen, aber es dürfte niemanden überraschen, dass wir eine erste Preview der PlayStation 5 Pro bekamen. Es gibt also wieder ein größeres Mid-Gen-Upgrade.

Darauf verzichtet Microsoft bei dieser Generation mit der Xbox, hier gibt es im Oktober nur ein paar Varianten der aktuellen Xbox. Was aber auch etwas schade ist, denn Konkurrenz ist gut und wichtig. Kommen wir aber zur PS5 Pro von Sony.

PlayStation 5 Pro: Preis und Datum

Sony hat der Pro-Version dieses Mal nicht nur mehr Leistung spendiert, denn es gibt eine bessere GPU, aktuellen Arbeitsspeicher und schnelleren Speicher, es gibt eine neue Technologie namens PlayStation Spectral Super Resolution Upscaling.

Die CPU ist nämlich weiterhin die bekannte CPU der PlayStation 5, aber PSSR soll dabei helfen, dass Spiele noch besser aussehen. Besser, als man das eben bei dieser Hardware vermuten würde. Die Idee von Sony war, dass man sich als Spieler nicht zwischen Performance und Leistung bei den Spielmodi entscheiden muss.

Weitere Details stehen noch aus, es war nur eine kurze Übersicht der drei großen Funktionen (bessere GPU, optimiertes Ray Tracing und Upscaling mit KI). Womit ich nicht gerechnet hätte, waren tatsächlich schon der finale Preis und das Datum.

Ab dem 7. November 2024 wird die PS5 Pro erhältlich sein und die UVP liegt bei 799 Euro. Die Größe entspricht der ersten PlayStation 5 und man kann auch hier die Cover tauschen. Die Konsole wird ohne Laufwerk ausgeliefert, aber man kann das aktuelle der PlayStation 5 Slim nutzen und nachträglich an der Konsole anbringen.

Vorbestellungen starten am 26. September und es gibt hier übrigens 2 TB internen Speicher, was vielleicht ein bisschen den Wegfall des Laufwerks ausgleichen soll. Und es gibt Wi-Fi 7, aber den Standfuß darf man auch hier wieder extra kaufen.