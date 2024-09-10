PlayStation 5 Pro vorgestellt: Preis und Datum für die neue Konsole
Sony hatte heute zu einer „technischen Präsentation“ rund um die PlayStation 5 geladen, aber es dürfte niemanden überraschen, dass wir eine erste Preview der PlayStation 5 Pro bekamen. Es gibt also wieder ein größeres Mid-Gen-Upgrade.
Darauf verzichtet Microsoft bei dieser Generation mit der Xbox, hier gibt es im Oktober nur ein paar Varianten der aktuellen Xbox. Was aber auch etwas schade ist, denn Konkurrenz ist gut und wichtig. Kommen wir aber zur PS5 Pro von Sony.
PlayStation 5 Pro: Preis und Datum
Sony hat der Pro-Version dieses Mal nicht nur mehr Leistung spendiert, denn es gibt eine bessere GPU, aktuellen Arbeitsspeicher und schnelleren Speicher, es gibt eine neue Technologie namens PlayStation Spectral Super Resolution Upscaling.
Die CPU ist nämlich weiterhin die bekannte CPU der PlayStation 5, aber PSSR soll dabei helfen, dass Spiele noch besser aussehen. Besser, als man das eben bei dieser Hardware vermuten würde. Die Idee von Sony war, dass man sich als Spieler nicht zwischen Performance und Leistung bei den Spielmodi entscheiden muss.
Weitere Details stehen noch aus, es war nur eine kurze Übersicht der drei großen Funktionen (bessere GPU, optimiertes Ray Tracing und Upscaling mit KI). Womit ich nicht gerechnet hätte, waren tatsächlich schon der finale Preis und das Datum.
Ab dem 7. November 2024 wird die PS5 Pro erhältlich sein und die UVP liegt bei 799 Euro. Die Größe entspricht der ersten PlayStation 5 und man kann auch hier die Cover tauschen. Die Konsole wird ohne Laufwerk ausgeliefert, aber man kann das aktuelle der PlayStation 5 Slim nutzen und nachträglich an der Konsole anbringen.
Vorbestellungen starten am 26. September und es gibt hier übrigens 2 TB internen Speicher, was vielleicht ein bisschen den Wegfall des Laufwerks ausgleichen soll. Und es gibt Wi-Fi 7, aber den Standfuß darf man auch hier wieder extra kaufen.
Ja, auch mir ist der Preis, im Moment, fur das gebotene zu hoch. Erste Tests und Analysen werden zeigen was dahinter steckt. Auf dem Papier liest es sich doch sehr gut.
Was ich nicht verstehe, ist, dass von vielen der Preis auf knapp 1000€ hochgerechnet wird. Ich glaube die meisten, wenn nicht fast alle Käufer der Pro haben schon die PS5. Also auch den Vertical Stand und das Laufwerk. Dann haben wir 799€ – Verkauf der alten PS5.
Ich vermute, dass die meisten keine Slim gekauft haben und die alte PS5 besitzen. Diese hatte einen anderen Stand und ein integriertes Laufwerk. Will man also upgraden, muss man sich beides kaufen.
Sony wird sich ganz genau die Reaktion zu dem Preis anschauen. Wenn sie damit durchkommen und Microsoft nicht überraschend stark in dir nächste Generation startet, blüht uns für die PS6 eine ähnlich absurder Preispolitik und das kann einem als potenzieller Kunde nicht egal sein auch wenn man an der PS5 Pro eventuell nicht interessiert ist. Ich hätte mir das Ding auch nicht für 600 gekauft, trotzdem muss man den Preis aus oben genanten grüßen kritisch sehen.
Zum Autovergleich sag ich nur, C63 E-Performance.
Ich glaube nicht, dass es ein Zeichen für die PS6 ist. Das iPhone wird auch nicht teurer, weil das iPhone Pro teurer wird. Das sind unterschiedliche Zielgruppen. Gut, Technik wird gerade immer teurer, das ist ein Punkt, die Xbox ist ja, trotz 4 Jahre alter Technik, auch nur 150 Euro günstiger. Und auch Nintendo hebt die Preise an, wie man bei der Switch OLED sieht.
Am Ende entscheidet aber immer der Kunde mit dem Geldbeutel und Sony wird kaum erwarten, dass die PS5 Pro ein Bestseller wird. War die PS4 Pro auch nicht. Man konnte aber, wie ich finde, länger das Upgrade auf die PS5 hinauszögern, als mit der normalen PS4. Und auch das wird ein Vorteil der PS5 Pro sein, wenn PSSR wirklich ein Standard für die Zukunft der PlayStation ist und spätestens mit der PS6 in allen Spielen genutzt wird.
Kritisch sehen? Ja. Es aber als objektiv zu teuer einstufen? Das wäre zu leicht. Ich glaube, mit Blick auf die Leistung und Entwicklungskosten der PS5 Pro, auch nicht, dass die Konsole mit der Hardware den großen Gewinn einbringt. So sind PlayStation und Xbox nicht kalkuliert, das macht nur Nintendo.
Und wieder prima Werbung für Cloud Gaming.
Im Vergleich zu einer dicken Grafikkarte ist der Preis ja sogar noch halbwegs in Ordnung, die Leute sind halt verwöhnt. Nur wenn ich sehe was Geforce Now auf meinem LG OLED raushaut, würde ich mir nie nie wieder eine Grafikkarte oder eine Konsole kaufen.
Ich Frage mich wen die damit ansprechen. Jeder normale wird doch eher zur ps5 greifen, anstatt zu der pro bei dem Preis. Da kann man sich sogar eine ps5 holen und ein Steam Deck gemeinsam 😂 Eine Konsole kauft man doch gerade, weil die gegenüber dem Gaming PC günstiger ist und nun solche Preise. Damit macht Sony meines Erachtens sein eigenes Geschäft auf Dauer kaputt. Eventuell kommen wieder mehr Leute zum gaming PC. Meines Erachtens die bessere Plattform zum zocken. Allein die Einschränkungen nur bei Sony sich die Spiele kaufen zu können ist für mich ein no go
799€ die Konsole
120€ das Laufwerk
30€ der Stand
Absurd. Einfach nur absurd. Ohne echte Konkurrenz – und das ist MS einfach nicht, wenn man die Techbubble mal verlässt – dreht Sony mittlerweile wieder völlig frei und schaut was geht.
Der Preis ist einfach nur unverschämt.
Mit so einem Preis hätte ich im Leben nicht gerechnet.
ich muss gestehen, der Anstieg ist schon sehr krass, aberr diese Konsolen halten mit aktuellen spielen im Durchschnitt ca. 6 Jahre mit. jeder hebt die Preise an. so ist aktuell die Wirtschaft. Ein Honor Magic v3 kostet 2k. ein Pixel 9 pro XL kostet 1.300€. vergleichbar mit einem PC, geschweige gaming Laptops, den man eig alle 2 Jahre upgraden müsste, ist der Preis „gerechtfertigt“
Naja wer kauft ein Honor für 2k…die Kunden kann man mit einer Hand abzählen. Auf der anderen Seite hält Apple die Preise konstant, das Pro iPhone ist unverändert im Preis seit Jahren.
Und eine Pro Version wird obsolet, sobald die PS6 kommt und damit wieder exklusive Spiele. Die PS5 Pro wird nicht ein einziges exklusives Spiel bekommen.
Eigentlich hatte ich ein Upgrade geplant, aber bei dem Preis bleibe ich bei meiner PS5 mit Laufwerk. Kosten/Nutzen passt einfach nicht…
😂😂😂😂 DER PREIS
Der vertikale Stand ist auch nicht dabei.
Mit dem Laufwerk kommen dann so fast 1000 € kosten zusammen.
Ich sag nur: tja
😂😂
Also für 800 warte ich erstmal ab, ob das überhaupt Not tut und ob PSSR was bringt. Zumal ich auf mein Laufwerk der PS5 verzichten müsste. Das wären also nochmal Extrakosten, wenn ich das separat zukaufen müsste.
Also irgendwie sehe ich das grade nicht für 800 Euro…
800€ ohne Laufwerk?
Ich hoffe sie falle damit ordentlich auf die Schnauze.
Das ist genau der Grund warum MS bei Hardware dringend wieder stärker werden muss. Ich halte wenig von Microsofts Methoden aber ohne Konkurrenz dreht Sony wieder frei wie damals bei der PS3 und das kann niemand wollen.