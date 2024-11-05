PlayStation 5 Pro: Finale Details, Liste der Spiele und Testberichte

Sony schickt diese Woche die PlayStation 5 Pro ins Rennen und gestern ist das erste von zwei Embargos gefallen. Die finalen Details durften genannt werden und Unboxings und Bilder der Konsole sind erlaubt. Es gibt also neue Informationen.

PlayStation 5 Pro: Die finalen Details

Die PlayStation 5 Pro liegt bei der Größe in etwa zwischen der alten PS5 und neuen PS5 Slim, das Gewicht mit 3,1 kg ebenfalls. Sony setzt auf ein 390-Watt-Netzteil und es gibt zusätzliche 2 GB DDR5-Arbeitsspeicher. Die GPU-Leistung liegt bei 16,7 Teraflops (Gerüchte sprachen von 33,5 Teraflops, aber das stimmt doch nicht).

Der NVMe-Slot für zusätzlichen Speicher bleibt erhalten, aber es gibt immer 2 TB internen Speicher. Und der CMOS-Batterieschacht ist, so deuten es jedenfalls die ersten Bilder an, leicht zu erreichen, was bei einem Defekt ein großer Vorteil wäre.

PlayStation 5 Pro: Erste Testberichte

Wann ist mit Testberichten zu rechnen? Tom Henderson nannte uns letzte Woche das Datum für die gestrigen Unboxings und sprach davon, dass am 6. November (wohl wieder gegen 12 Uhr) die Testberichte zur PlayStation 5 Pro online gehen.

PlayStation 5 Pro: Liste der Spiele

Und wie sieht es mit Spielen aus? Zum Launch am 7. November wird es über 50 angepasste Spiele geben, die offizielle Liste von Sony gibt es unten. Am Launch-Tag oder kurz danach ist allerdings mit weiteren Spielen zu rechnen, so Sony.

Optimiert bedeutet in diesem Fall aber nur, dass die Spiele angepasst wurden. Das bedeutet nicht, dass die Spiele alle Funktionen der PS5 Pro (wie PSSR) komplett ausreizen. Aber die Liste ist länger als bei der PS4 Pro, das ist ein gutes Zeichen.

Die PlayStation 5 Pro ist übrigens weiterhin bei Amazon erhältlich und falls euch das überzeugt hat, dann sollte die Konsole diese Woche bei euch eintreffen.

Alan Wake 2

Albatroz

Apex Legends

Assassin’s Creed Mirage

Baldur’s Gate 3

Call of Duty: Black Ops 6

EA Sports College Football 25

Dead Island 2

Demon’s Souls

Diablo IV

Dragon Age: The Veilguard

Dragon’s Dogma 2

Dying Light 2 Reloaded Edition

EA Sports FC 25

Enlisted

F1 24

Final Fantasy VII Rebirth

Fortnite

God of War Ragnarök

Hogwarts Legacy

Horizon Forbidden West

Horizon Zero Dawn Remastered

Kayak VR: Mirage

Lies of P

Lords of the Fallen (2023)

Madden NFL 25

Marvel’s Spider-Man Remastered

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Marvel’s Spider-Man 2

Naraka: Bladepoint

NBA 2K25

No Man’s Sky

Palworld

Paladin’s Passage

Planet Coaster 2

Professional Spirits Baseball 2024-2025

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil 4

Resident Evil Village

Rise of the Ronin

Rogue Flight

Star Wars: Jedi Survivor

Star Wars: Outlaws

Stellar Blade

Test Drive Unlimited: Solar Crown

The Callisto Protocol

The Crew Motorfest

The Finals

The First Descendant

The Last of Us Part I

The Last of Us Part II Remastered

Until Dawn

War Thunder

Warframe

World of Warships: Legends

