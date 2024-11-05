PlayStation 5 Pro: Finale Details, Liste der Spiele und Testberichte
Sony schickt diese Woche die PlayStation 5 Pro ins Rennen und gestern ist das erste von zwei Embargos gefallen. Die finalen Details durften genannt werden und Unboxings und Bilder der Konsole sind erlaubt. Es gibt also neue Informationen.
PlayStation 5 Pro: Die finalen Details
Die PlayStation 5 Pro liegt bei der Größe in etwa zwischen der alten PS5 und neuen PS5 Slim, das Gewicht mit 3,1 kg ebenfalls. Sony setzt auf ein 390-Watt-Netzteil und es gibt zusätzliche 2 GB DDR5-Arbeitsspeicher. Die GPU-Leistung liegt bei 16,7 Teraflops (Gerüchte sprachen von 33,5 Teraflops, aber das stimmt doch nicht).
Der NVMe-Slot für zusätzlichen Speicher bleibt erhalten, aber es gibt immer 2 TB internen Speicher. Und der CMOS-Batterieschacht ist, so deuten es jedenfalls die ersten Bilder an, leicht zu erreichen, was bei einem Defekt ein großer Vorteil wäre.
PlayStation 5 Pro: Erste Testberichte
Wann ist mit Testberichten zu rechnen? Tom Henderson nannte uns letzte Woche das Datum für die gestrigen Unboxings und sprach davon, dass am 6. November (wohl wieder gegen 12 Uhr) die Testberichte zur PlayStation 5 Pro online gehen.
PlayStation 5 Pro: Liste der Spiele
Und wie sieht es mit Spielen aus? Zum Launch am 7. November wird es über 50 angepasste Spiele geben, die offizielle Liste von Sony gibt es unten. Am Launch-Tag oder kurz danach ist allerdings mit weiteren Spielen zu rechnen, so Sony.
Optimiert bedeutet in diesem Fall aber nur, dass die Spiele angepasst wurden. Das bedeutet nicht, dass die Spiele alle Funktionen der PS5 Pro (wie PSSR) komplett ausreizen. Aber die Liste ist länger als bei der PS4 Pro, das ist ein gutes Zeichen.
Die PlayStation 5 Pro ist übrigens weiterhin bei Amazon erhältlich und falls euch das überzeugt hat, dann sollte die Konsole diese Woche bei euch eintreffen.
- Alan Wake 2
- Albatroz
- Apex Legends
- Assassin’s Creed Mirage
- Baldur’s Gate 3
- Call of Duty: Black Ops 6
- EA Sports College Football 25
- Dead Island 2
- Demon’s Souls
- Diablo IV
- Dragon Age: The Veilguard
- Dragon’s Dogma 2
- Dying Light 2 Reloaded Edition
- EA Sports FC 25
- Enlisted
- F1 24
- Final Fantasy VII Rebirth
- Fortnite
- God of War Ragnarök
- Hogwarts Legacy
- Horizon Forbidden West
- Horizon Zero Dawn Remastered
- Kayak VR: Mirage
- Lies of P
- Lords of the Fallen (2023)
- Madden NFL 25
- Marvel’s Spider-Man Remastered
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
- Marvel’s Spider-Man 2
- Naraka: Bladepoint
- NBA 2K25
- No Man’s Sky
- Palworld
- Paladin’s Passage
- Planet Coaster 2
- Professional Spirits Baseball 2024-2025
- Ratchet & Clank: Rift Apart
- Resident Evil 4
- Resident Evil Village
- Rise of the Ronin
- Rogue Flight
- Star Wars: Jedi Survivor
- Star Wars: Outlaws
- Stellar Blade
- Test Drive Unlimited: Solar Crown
- The Callisto Protocol
- The Crew Motorfest
- The Finals
- The First Descendant
- The Last of Us Part I
- The Last of Us Part II Remastered
- Until Dawn
- War Thunder
- Warframe
- World of Warships: Legends
