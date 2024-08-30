PlayStation 5 Pro: Hier ist ein besseres Bild der neuen Konsole

Die PlayStation 5 Pro kommt und vermutlich sprechen wir mittlerweile nur noch über Tage bis zur Ankündigung, vielleicht auch wenige Wochen. Im September geht es aber los und gestern gab es erstmals einen Blick auf das Design der Konsole.

Dabei handelte es sich allerdings um eine Skizze, die der sehr zuverlässige billbil-kun erstellt hat. Die Quelle hat ein echtes Bild der PlayStation 5 Pro gesehen, aber das konnte sie nicht veröffentlichen. Vermutlich auch, um den Insider zu schützen.

Doch das Internet reagiert schnell und es kamen zügig erste Renderbilder. Eines von TechRadar sah ein bisschen wie eine Adidas-Version der PlayStation 5 Slim aus und wurde direkt von der Quelle widerlegt. Allerdings gab es noch ein weiteres Bild.

Der Nutzer Mcreation86 veröffentlichte das folgende Bild auf X und das hat die Quelle kurz und knapp mit einem „sehr gut“ kommentiert. Es basiert auf der PS5 Slim mit Laufwerk, es ist aber unsicher, ob die PS5 Pro ein solches haben wird.

Die PlayStation 5 Pro soll aber wie eine größere Version der PlayStation 5 Slim mit ein paar Einkerbungen aussehen, die vielleicht auch für die Kühlung gedacht sind. Die Pro-Version ist vermutlich auch etwas größer als die alte PlayStation 5 selbst.

Eine weitere Vermutung für dieses Designelement in der Mitte wäre, dass man die Platten der PlayStation 5 Slim nutzen kann, die aber nicht so hoch sind. Das fände ich nicht schlecht, denn dann könnte man bereits gekaufte Platten weiter nutzen.