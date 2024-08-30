PlayStation 5 Pro: Hier ist ein besseres Bild der neuen Konsole

Gaming

Die PlayStation 5 Pro kommt und vermutlich sprechen wir mittlerweile nur noch über Tage bis zur Ankündigung, vielleicht auch wenige Wochen. Im September geht es aber los und gestern gab es erstmals einen Blick auf das Design der Konsole.

Dabei handelte es sich allerdings um eine Skizze, die der sehr zuverlässige billbil-kun erstellt hat. Die Quelle hat ein echtes Bild der PlayStation 5 Pro gesehen, aber das konnte sie nicht veröffentlichen. Vermutlich auch, um den Insider zu schützen.

Playstation 5 Pro Design Skizze

Doch das Internet reagiert schnell und es kamen zügig erste Renderbilder. Eines von TechRadar sah ein bisschen wie eine Adidas-Version der PlayStation 5 Slim aus und wurde direkt von der Quelle widerlegt. Allerdings gab es noch ein weiteres Bild.

Der Nutzer Mcreation86 veröffentlichte das folgende Bild auf X und das hat die Quelle kurz und knapp mit einem „sehr gut“ kommentiert. Es basiert auf der PS5 Slim mit Laufwerk, es ist aber unsicher, ob die PS5 Pro ein solches haben wird.

Playstation 5 Pro Mockup

Die PlayStation 5 Pro soll aber wie eine größere Version der PlayStation 5 Slim mit ein paar Einkerbungen aussehen, die vielleicht auch für die Kühlung gedacht sind. Die Pro-Version ist vermutlich auch etwas größer als die alte PlayStation 5 selbst.

Eine weitere Vermutung für dieses Designelement in der Mitte wäre, dass man die Platten der PlayStation 5 Slim nutzen kann, die aber nicht so hoch sind. Das fände ich nicht schlecht, denn dann könnte man bereits gekaufte Platten weiter nutzen.

  1. Felix 🔆
    sagt am

    Größer als die alte PS5? Das kann ich mir nicht vorstellen, dass wäre dann ein richtiger Klopper :D

    Antworten
  2. P45 💎
    sagt am

    Drei Streifen… hoffentlich gibt’s keinen Ärger mit Adidas… 😊

    Antworten
  3. Carlo 🔅
    sagt am

    Wenn sie wirklich so kommen sollte, scheint Sony auch das Kühlsystem nicht verändert zu haben. Nein, dann werde ich sie mir wohl aufgrund der Lautstärke nicht holen, schade.

    Antworten
    1. Franz 🌟
      sagt am zu Carlo ⇡

      Glaube die wollen nur das gleiche Design behalten. Sony hat ja bereits bei den neueren Revisionen der PS5 den Kühlkörper deutlich verkleinert und hätten ein anderes Design wählen können. Das wird bei der PS5 Pro mit 50% Leistung nicht anders sein.
      Müssten nur auf 5nm Verfahren des SoC wechseln und hätten die höhere Abwärme bereits kompensiert.

      Antworten
  4. Kurt 🔅
    sagt am

    dann wirds wohl erstmal ein neues GTA 5 „Enhanced Version“ geben

    Antworten

