PlayStation 5: Sehr gutes Angebot bei Amazon

Sony schickt diese Woche die PlayStation 5 Pro ins Rennen, jedenfalls geht es in den Vorverkauf für 800 Euro, bevor dann im November der Marktstart stattfindet. Ist euch zu teuer? Euch reicht die normale PS5 locker aus? Dann gibt es einen Deal.

Derzeit bekommt ihr die Sony PlayStation 5 Slim in der digitalen Version für 379 Euro bei Amazon. Die UVP von 449,99 Euro kann man zwar mittlerweile doch eher ignorieren, aber das ist dennoch ein sehr gutes Angebot für die Konsole von Sony.

Sony selbst hat übrigens eine Aktion bis zum 6. Oktober laufen, bei der es diese Konsole für 499,99 Euro im Angebot gibt, aber die Nachfrage geht derzeit etwas zurück und so kämpfen die Händler mit noch attraktiveren Angeboten zur PS5.

Damit kostet die PlayStation 5 derzeit also weniger als die Hälfte der PlayStation 5 Pro (die ja ebenfalls ohne Laufwerk ausgeliefert wird), da wird es die Pro-Version in diesem Jahr nicht so leicht haben, denn 100 Prozent Aufpreis zahlen nicht viele.

