PlayStation 5: Sony spendiert der PS5 ein neues Update

Besitzer einer PlayStation 5 dürfen sich heute – oder in den nächsten Tagen, wenn sie die Konsole starten – auf ein Firmware-Update für die Konsole einstellen. Sony verteilt ab sofort Version 23.01-07.40.00 für die PS5, also ein kleineres Update.

So wirklich viele Details nennt Sony hier leider nicht, die Stabilität wurde optimiert und die Benutzerfreundlichkeit verbessert. Bei Punkt-Updates werden aber eher selten neue Funktionen eingeführt, da müssen wir jetzt Version 8.0 abwarten.

Ich gehe davon aus, dass Sony bereits an Version 8.0 für den Herbst arbeitet und wir bald die Beta dafür sehen werden. Es gibt in der Regel zwei große Updates für die PS5 pro Jahr und letztes Jahr kam Version 6.0 als Beta im Juli und als finale Version im September. Damit würde ich in diesem Jahr dann ebenfalls rechnen.

Dann auch sicher direkt mit der neuen PlayStation 5 zusammen.

PlayStation 5: Version 7.4 Changelog

Wir haben die Leistung und Stabilität der Systemsoftware verbessert.

Wir haben die Nachrichten und die Benutzerfreundlichkeit auf einigen Bildschirmen verbessert.

