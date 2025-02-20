PlayStation 5: Sony testet jetzt Version 11 als Update
Sony verteilt zwei große Updates für die PlayStation 5 im Jahr, die man ein paar Wochen vorher als Beta testet. Ab heute wird Beta 5.0 verteilt, die wohl im März als Version 11 für alle Nutzer kommen dürfte (die Version ist noch nicht final bestätigt).
Vor einem Jahr wurde Version 9 groß angekündigt, bevor das Update kam, aber in diesem Fall hält sich Sony (noch?) zurück. Was vielleicht auch daran liegt, dass sich nicht mehr so viel bei der Software tut und die Neuerungen langsam abnehmen.
Neben den üblichen Optimierungen und Verbesserungen, gibt es unter anderem die neuen Emojis und noch zwei kleine Neuerungen bei Aktivitäten und auch bei der Kindersicherung. Mal schauen, ob mit der finalen Version noch mehr dazukommt.
PlayStation 5: Changelog Version 11
- Wir haben es einfacher gemacht, Details zu Aktivitäten anzuzeigen. Die Aktivitätsdetails werden jetzt vollständig auf den Karten angezeigt. Potenzielle Spoiler werden weiterhin ausgeblendet.
- Unicode 16.0 Emojis werden jetzt unterstützt. Du kannst sie in deinen Nachrichten verwenden.
- Wenn Sie die Einschränkungsstufe der Kindersicherung auf Späte Teenager oder älter einstellen, werden Kommunikation und nutzergenerierte Inhalte jetzt standardmäßig auf „Einschränken“ gesetzt. Wenn Sie die Stufe zuvor auf „Späte Jugendliche“ oder „Ältere“ eingestellt haben, bleiben Ihre vorherigen Einstellungen davon unberührt und werden als „Anpassen“ angezeigt.
- Wir haben die Leistung und Stabilität der Systemsoftware verbessert.
- Wir haben die Meldungen und die Benutzerfreundlichkeit auf einigen Bildschirmen verbessert
in Gaming
in Gaming
in Gaming
in Schnäppchen
in Tablets
in Smart Home
in Tablets
in Smart Home
in Tarife | Update
in Provider