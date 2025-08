PlayStation 5: Überrascht uns Sony heute mit mehr Einheiten der Sonderedition?

Sony verkaufte vor ein paar Wochen eine Sonderedition der PlayStation 5 und auch das Zubehör und die Pro-Version wurden in Grau angeboten. Die Nachfrage war groß und das Kontingent schnell weg. Hat Sony aber noch einmal nachgelegt?

In den USA wirbt man bei PlayStation Direct damit, dass interessierte Nutzer heute (am 29. Oktober) einfach noch einmal vorbeischauen sollen. Diesen Hinweis gibt es nur bei der PlayStation 5 Slim und beim normalen DualSense-Controller in Grau.

Es sieht also so aus, als ob Sony noch ein paar Einheiten gefunden oder bei der Produktion in Auftrag gegeben hat. Ein globaler Launch ist bisher nicht bestätigt, aber wir werden heute gegen 10 oder 11 Uhr schauen, ob sich hier noch etwas tut.

Die Konsole ist jedenfalls noch im Shop zu finden, nämlich hier, und auch der PS5-Controller ist zu sehen, nämlich hier, vielleicht hat Sony das Thema also doch noch nicht abgeschlossen. Die anderen Produkte, wie die graue PS5 Pro, wird es aber mit Sicherheit nicht mehr geben, wenn, dann geht es nur um diese beiden Modelle.

