PlayStation 5 und mehr im Angebot: Sony startet große PS5-Aktion

Sony hat eine neue Aktion rund um die PlayStation 5 gestartet, denn es gibt ab sofort die „Sommerangebote“ für 2024. Mit dabei sind zahlreiche Spiele, wie auch Spider-Man 2, The Last of Us Part 2, Cyberpunk 2077 oder Rise of the Ronin.

Die Angebote gibt es wie immer im PlayStation Store von Sony, aber da endet es dieses Mal nicht, denn im offiziellen Online Shop für die Sony PlayStation gibt es diese Aktion ebenfalls. Eine PS5 bekommt man hier derzeit 50 Euro günstiger.

Zugegeben, das ist nicht der beste Deal für die PS5, aber im normalen Handel gibt es diese Angebote bisher (noch) nicht. Und vor allem beim Zubehör kann sich das noch eher lohnen, denn Platten und Headsets sind ebenfalls im Shop reduziert.

PSVR2 bisher nicht im Angebot

Was es bei uns leider nicht gibt, ist das PlayStation VR2-Headset im Angebot, denn in den USA hat Sony den Preis mal eben um 200 Dollar (!) gesenkt. Hier zahlt man aber die vollen 600 Euro und auch im freien Handel spart man leider nicht so viel.

Die Sommerangebote von Sony enden am 14. August, ihr habt also noch ein paar Tage, bevor ihr zuschlagen müsst. Mal schauen, ob das VR-Headset bei uns auch noch nachgereicht wird, denn um die 400 Euro wären ein akzeptabler Preis. Sony hat die VR-Sparte zwar fast aufgegeben, aber der PC-Support steht ja bald an.

