PlayStation 5: Zeitachse der PS5 Pro und Preise der Jubiläumsedition

Sony kündigte vor ein paar Tagen wie erwartet die PlayStation 5 Pro an und eine der ersten Quellen war Tom Henderson. Er lieferte uns von Anfang an gute Details und lag mit allen richtig. Doch wie lief die Entwicklung der Sony PlayStation 5 Pro ab?

Sie war 31 Monate in der Entwicklung, also über 2,5 Jahre. Tom Henderson hat bei seinen Quellen mal nachfragt, ob sie weitere Details haben und durfte eine recht ausführliche Zeitachse bei Insider Gaming erstellen, die zeigt, was bei der PS5 Pro von der Planung bis zum Marktstart wann stattfand. Ist durchaus einen Blick wert.

Die Resonanz der PlayStation 5 Pro war zu Beginn etwas schlecht, da der Preis von vielen kritisiert wurde, mit der Ankündigung der Sonderedition änderte sich das.

Sony bringt im November die PS5-Reihe in Grau auf den Markt und eine limitierte PlayStation 5 Pro ist auch dabei. Diese Reihe wird etwas teurer und wir haben zwar noch nicht den Preis der PS5 Pro, aber die PS5 Slim soll lauf Dealabs eine UVP von 519,99 Euro haben. Der DualSense-Controller kostet hingegen „nur“ 79,99 Euro.

Es ist davon auszugehen, dass Sony die Controller zur bekannten UVP verkauft, die Konsolen als graue Version aber etwas mehr kosten. Und da die PS5 Pro limitiert ist, könnte Sony hier auch 1.000 Euro verlangen und würde alle Einheiten verkaufen.

Am 26. September startet der Vorverkauf bei Sony selbst und am 10. Oktober sind die Partner (bei den Konsolen, Controller auch diese Woche) dabei. Eine Uhrzeit ist noch nicht bekannt, der Store von Sony wird aber dann an seine Grenze kommen.

-->