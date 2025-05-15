PlayStation 6 kommt mit „vollwertigem Handheld“

Sony arbeitet nach dem großen Erfolg der Handhelds auch wieder an einer eigenen Version, die PlayStation Vita bekommt also einen Nachfolger. Es soll sich um einen „vollwertigen Handheld“ handeln und keine Neuauflage der PlayStation Portal.

Wie man hört, werden die diesen neuen Handheld in etwa zur gleichen Zeit wie die PlayStation 6 sehen, die derzeit für 2027 oder 2028 im Raum steht. Wir haben vor ein paar Wochen erfahren, dass PS5-Spiele auf dem Handheld laufen dürften.

Die PlayStation 6 Portable kommt

Meine Theorie ist, dass das große Highlight der nächsten PlayStation-Generation ein hybrides System ist. Sony dürfte aber einen etwas anderen Ansatz als Nintendo mit der Switch verfolgen und plant zwei Geräte, denn eine portable PlayStation 6 hätte sonst zu wenig Leistung. Ich rechne also mit einer PlayStation 6 Portable.

Entwickler werden ihre Spiele dann für den Handheld anpassen und optimieren können, ähnlich wie bei einer PlayStation 5 Pro. Nicht jedes neue Spiel wird auf der PS6 und dem Handheld laufen, aber es gibt bis dahin auch sehr viele PS5-Spiele.

Einen ähnlichen Ansatz verfolgt auch Microsoft mit der neuen Xbox, die Sparte plant ebenfalls einen eigenen Handheld, das ist bereits bestätigt. Als jemand, der gerne Handhelds nutzt, bin ich auf die neue Konsolengeneration gespannt, dieses Konzept klingt für mich deutlich spannender, als einfach nur noch mehr Leistung.

