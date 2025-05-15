Gaming

PlayStation 6 kommt mit „vollwertigem Handheld“

Autor-Bild
Von
|
Uncharted Steam Deck Playstation

Sony arbeitet nach dem großen Erfolg der Handhelds auch wieder an einer eigenen Version, die PlayStation Vita bekommt also einen Nachfolger. Es soll sich um einen „vollwertigen Handheld“ handeln und keine Neuauflage der PlayStation Portal.

Wie man hört, werden die diesen neuen Handheld in etwa zur gleichen Zeit wie die PlayStation 6 sehen, die derzeit für 2027 oder 2028 im Raum steht. Wir haben vor ein paar Wochen erfahren, dass PS5-Spiele auf dem Handheld laufen dürften.

Die PlayStation 6 Portable kommt

Meine Theorie ist, dass das große Highlight der nächsten PlayStation-Generation ein hybrides System ist. Sony dürfte aber einen etwas anderen Ansatz als Nintendo mit der Switch verfolgen und plant zwei Geräte, denn eine portable PlayStation 6 hätte sonst zu wenig Leistung. Ich rechne also mit einer PlayStation 6 Portable.

Entwickler werden ihre Spiele dann für den Handheld anpassen und optimieren können, ähnlich wie bei einer PlayStation 5 Pro. Nicht jedes neue Spiel wird auf der PS6 und dem Handheld laufen, aber es gibt bis dahin auch sehr viele PS5-Spiele.

Einen ähnlichen Ansatz verfolgt auch Microsoft mit der neuen Xbox, die Sparte plant ebenfalls einen eigenen Handheld, das ist bereits bestätigt. Als jemand, der gerne Handhelds nutzt, bin ich auf die neue Konsolengeneration gespannt, dieses Konzept klingt für mich deutlich spannender, als einfach nur noch mehr Leistung.

PlayStation 5 Pro: Mein Fazit als Video

Sony Playstation 5 Ps5 Neu 2023 Slim

Die PlayStation 5 wird wohl bald noch teurer

Es ist schon eine absurde Konsolengeneration, denn erstmals in der Geschichte der Konsolen steigen die Preise mit der Zeit. Früher…

14. Mai 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip.de / Gaming / ...
Weitere Neuigkeiten
Finanzamt Kassel testet automatische Steuerfestsetzung
in Dienste
The New Volkswagen Id.3
Volkswagen feiert sich als „Vorreiter der Elektromobilität“
in Mobilität
Barbie wird Teil des Playmobil-Universums
in Gaming
Elektroauto-Zulassungen steigen um 38 % – Anteil bleibt unter 20 %
in Mobilität
Playstation 5 Pro Xbox Series X Controller
game Charts in Deutschland: Donkey Kong stürmt die Charts – und ein Klassiker kehrt zurück
in Gaming
Apple Vision Pro: Neue Version mit M5-Chip für 2025 vorgesehen
in AR und VR
OpenAI: ChatGPT mit Werbung ist eine Option
in Dienste
Peloton Detail Header
Peloton plant „größte Produktoffensive aller Zeiten“
in News
Spotify Logo Header 2024
Spotify erhöht Preise und ist teurer als erwartet
in Dienste
Google Pixelsnap: Schnelles und kabelloses Laden für die Pixel-Reihe
in Smartphones