Gaming

Die PlayStation 5 wird wohl bald noch teurer

Autor-Bild
Von
| 4 Kommentare
Sony Playstation 5 Ps5 Neu 2023 Slim

Es ist schon eine absurde Konsolengeneration, denn erstmals in der Geschichte der Konsolen steigen die Preise mit der Zeit. Früher wurde zu diesem Zeitpunkt gerne schon die UVP gesenkt. Und Sony könnte die PlayStation 5 erneut teurer machen.

Im Rahmen der Geschäftszahlen hat Sony CFO Lin Tao angedeutet, dass man die gestiegenen Kosten durch die neuen Strafzölle (rund 450 Millionen Euro, ganz grob umgerechnet) an Kunden weiterreichen könnte. Übersetzt: Preise werden steigen.

Sony erhöhte die Preise der PS5 vor ein paar Wochen, aber man hielt sich da noch stark zurück. Die nächste Preiserhöhung könnte heftiger ausfallen. Das ist vielleicht auch der Grund, warum Sony die Prognose für die PS5 in diesem Jahr gesenkt hat.

Die Frage ist natürlich, ob die höheren Preise wirklich beim Kunden ankommen. Da die neue Switch 2 von Nintendo aber deutlich teurer ist und Microsoft die Xbox auch teurer gemacht hat, wäre das durchaus möglich. Ich vermute, dass man nicht mehr zahlen muss, wir aber in diesem Jahr weniger (gute) Angebote sehen werden.

PlayStation 5 Pro: Mein Fazit als Video

Playstation 5 Pro Ps5 Detail

PlayStation 5 Pro nach 6 Monaten im Test: Lohnt sich die Konsole von Sony?

Seit einem halben Jahr begleitet mich jetzt die PlayStation 5 Pro von Sony und ist seit dem meine „Hauptkonsole“. Letztes…

11. Mai 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden4 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Stfan 🌟
    sagt am

    Playstation neue Wertanlage😄

    Antworten
  2. Philipp 🪴
    sagt am

    Noch ein Grund, PS5 erstmal noch eine ganze Weile links liegen zu lassen.

    Antworten
  3. Thomas 👋
    sagt am

    Soll Sony doch die Amerikaner zahlen lassen. Die haben den Zollkrieg angezettelt. Was kann der Rest dafür? Ich für meinen Teil werde Sony zukünftig meiden …

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Thomas ⇡

      Es werden deutlich mehr Menschen eine kleine Preiserhöhung als ein Land eine sehr hohe Preiserhöhung akzeptieren. Ja, es ist die Dummheit der US-Regierung, aber die Konsumenten werden das weltweit ausbaden.

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip.de / Gaming / ...
Weitere Neuigkeiten
Spotify Logo Header 2024
Spotify erhöht Preise und ist teurer als erwartet
in Dienste
Google Pixelsnap: Schnelles und kabelloses Laden für die Pixel-Reihe
in Smartphones
Apple Ios 18 Dark Header
Apple iOS 18.6.1 überraschend veröffentlicht
in Firmware und OS
Weniger Einstiegsjobs durch Wirtschaftsflaute und KI
in Marktgeschehen
Netflix veröffentlicht Trailer zu Wednesday Staffel 2 – Teil 2
in News
Sonderpreis Baumarkt führt digitale Kassenbelege ein
in Handel
Skoda: Neues Elektroauto soll „zurück zu den Wurzeln“ kehren
in Mobilität
Apple Tv Siri Remote Header
Apple TV 2025: Dieser neue Chip steckt drin
in News
HBO Max in Deutschland: Start-Zeitpunkt und Telekom als Partner
in News
Uber Eats und CURE starten Apothekenlieferungen in Deutschland
in Dienste