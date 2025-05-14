Die PlayStation 5 wird wohl bald noch teurer

Es ist schon eine absurde Konsolengeneration, denn erstmals in der Geschichte der Konsolen steigen die Preise mit der Zeit. Früher wurde zu diesem Zeitpunkt gerne schon die UVP gesenkt. Und Sony könnte die PlayStation 5 erneut teurer machen.

Im Rahmen der Geschäftszahlen hat Sony CFO Lin Tao angedeutet, dass man die gestiegenen Kosten durch die neuen Strafzölle (rund 450 Millionen Euro, ganz grob umgerechnet) an Kunden weiterreichen könnte. Übersetzt: Preise werden steigen.

Sony erhöhte die Preise der PS5 vor ein paar Wochen, aber man hielt sich da noch stark zurück. Die nächste Preiserhöhung könnte heftiger ausfallen. Das ist vielleicht auch der Grund, warum Sony die Prognose für die PS5 in diesem Jahr gesenkt hat.

Die Frage ist natürlich, ob die höheren Preise wirklich beim Kunden ankommen. Da die neue Switch 2 von Nintendo aber deutlich teurer ist und Microsoft die Xbox auch teurer gemacht hat, wäre das durchaus möglich. Ich vermute, dass man nicht mehr zahlen muss, wir aber in diesem Jahr weniger (gute) Angebote sehen werden.

