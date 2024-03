PlayStation: Der nächste PS5-Titel für den PC ist bekannt

Sony bringt auch in diesem Jahr wieder einige PS5-Spiele auf den PC und die nächsten zwei Spiele sind bereits bekannt. Doch was kommt danach? Im April wird wohl The Last of Us Part 2 als Remastered-Version offiziell für den PC angekündigt.

Das berichtet der mittlerweile sehr zuverlässige Nutzer „Silknigth“ auf X, gibt aber auch an, dass der Abstand zwischen Ankündigung und Release länger als von Sony gewohnt sein wird. Mai, Juni oder Juli könnten als Marktstart also eher raus sein.

Es würde mich nicht wundern, wenn es sogar erst Ende August oder im September losgeht, denn das ist ein großer PlayStation-Blockbuster und eines der besten Spiele dieser Plattform, es war 2020 bekanntlich auch das Spiel des Jahres. Das will Sony vermutlich nicht im Hochsommer und den Sommerferien veröffentlichen.

Klingt doch aber nach einem Plan bei Sony. Horizon Forbidden West und Ghost of Tsushima kommen im Frühjahr, dann warten man den Sommer ab und The Last of Us Part 2 und God of War Ragnarök (steht auch an) kommen später im Herbst.

