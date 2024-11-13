PlayStation Event: Sony teasert Überraschung für Dezember an

Sony hat diese Woche einen neuen Werbeclip veröffentlicht, der die Verkäufe der PS5 vor Weihnachten ankurbeln soll. Doch im Clip „Play Has No Limits“ gibt es von Sony einen kleinen Teaser an einer Anzeigetafel, der den 3. Dezember 2024 zeigt.

An diesem Tag feiert die PlayStation ihr 30. Jubiläum und Sony hat bereits betont, dass es nicht nur die graue Jubiläumsedition gibt, sondern mehr geplant ist. Doch was? Hat Sony womöglich auch ein Event geplant? Kommt ein großes Showcase?

Events sind bei Sony im Dezember extrem selten, aber das gab es schon. Und es gab ein Event im Dezember 2019, dem 25. Jubiläum der PlayStation. Hat man bei Sony also noch eine Überraschung für 2024 geplant? Zeigt man noch neue Spiele?

Viele wünschen sich ein vollwertiges PlayStation Showcase, aber damit ist 2024 nicht mehr zu rechnen, das steht eher für 2025 im Raum. Doch eine neue State of Play wäre durchaus möglich und der Tag des Jubiläums würde sich hier anbieten.

Video: PlayStation 5 Pro im Test