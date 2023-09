PlayStation Portal: Sony nennt offizielles Datum

Sony präsentierte im Juni das erste Mal „Projekt Q“, einen neuen Handheld für die PlayStation 5. Letzten Monat gab es dann den Namen (Portal) und Preis (220 Euro).

PlayStation Portal startet im November

Ich hätte gedacht, dass wir die finalen Details im Rahmen einer State of Play sehen, aber Sony hat heute verraten, dass die Vorbestellungen im hauseigenen PlayStation Store ab sofort möglich sind und weitere Partner ab dem 29. September folgen.

Deutschland ist zum Start am 15. November 2023 dabei, was ich aber fast schon etwas schade finde, denn das neue Spider-Man 2 startet am 20. Oktober und das wäre für mich die perfekte Gelegenheit, um PlayStation Portal in Ruhe zu testen.

Grundsätzlich finde ich die Idee von PlayStation Portal nicht schlecht, aber es bleibt dabei, warum nur Remote Play und kein Cloud-Gaming? Das Konzept schreit für mich förmlich danach. Mal schauen, ob Sony es eventuell später nachreichen wird.

PlayStation Portal benötigt also eine PlayStation 5 daheim und es ist quasi ein 8 Zoll großes Display (LCD) mit einem DualSense-Controller. Es gibt noch kein Datum für die neuen PlayStation-Kopfhörer von Sony, diese benötigt man jedoch zum Spielen.

