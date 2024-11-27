PlayStation Portal: Sony plant wohl schwarze Version

Sony scheint eine neue Farbe für PlayStation-Zubehör geplant zu haben und wird nicht nur den DualSense Edge und die Kopfhörer in Schwarz auf den Markt bringen, sondern auch den PlayStation Portal, den ersten Remote-Player für die Sony PS5.

Aktuell gibt es den PlayStation Portal nur in Weiß (wenn auch hier und da mit ein paar schwarzen Elementen) und zum Jubiläum gab es auch eine (streng limitierte) Version in Grau. Die UVP bleibt, leider hat Dealabs aber kein konkretes Datum für uns.

Der PlayStation Portal kommt besser als erwartet an und die Quelle geht davon aus, dass die schwarze Version zum Launch vergriffen sein wird. Sony hat wohl noch ein paar PS5-Dinge vor Weihnachten geplant, die neue Farbe dürfte ein Teil davon sein.

