Gaming

PlayStation Portal: Sony plant wohl schwarze Version

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Playstation Portal Header

Sony scheint eine neue Farbe für PlayStation-Zubehör geplant zu haben und wird nicht nur den DualSense Edge und die Kopfhörer in Schwarz auf den Markt bringen, sondern auch den PlayStation Portal, den ersten Remote-Player für die Sony PS5.

Aktuell gibt es den PlayStation Portal nur in Weiß (wenn auch hier und da mit ein paar schwarzen Elementen) und zum Jubiläum gab es auch eine (streng limitierte) Version in Grau. Die UVP bleibt, leider hat Dealabs aber kein konkretes Datum für uns.

Der PlayStation Portal kommt besser als erwartet an und die Quelle geht davon aus, dass die schwarze Version zum Launch vergriffen sein wird. Sony hat wohl noch ein paar PS5-Dinge vor Weihnachten geplant, die neue Farbe dürfte ein Teil davon sein.

Playstation Ps2 2020 Sony

PlayStation 2: Die erfolgreichste Konsole aller Zeiten

Bei der PlayStation 2 war lange Zeit unklar, wie viele Einheiten man bei Sony am Ende genau verkaufen konnte, bei…

27. November 2024 | Jetzt lesen →

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Mr_Ananas 🪴
    sagt am

    Völlig unverständlich, dass Sony das Gerät nicht in allen verfügbaren DualSense-Farben herstellt. Es gibt bestimmt einige, die sich das Gerät dann doppelt und dreifach kaufen würden.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Gaming / PlayStation Portal: Sony plant wohl schwarze Version
Weitere Neuigkeiten
Lenovo Legion Go: AMD-Grafiktreiber erhält langersehntes Update
in Firmware und OS
Dolby Vision 2 angekündigt: Eine „neue Ära der Bildqualität“
in News
Nothing Phone 2: Kamera-Filter endlich integriert
in Firmware und OS
Bosch Smart Home: Bewegungsmelder II [+M] vorgestellt
in Smart Home
FRITZ!Repeater 1700 startet in den Markt – kostet 119 Euro
in Hardware
Telekom 5g
Telekom Prepaid: dauerhaftes Plus an Datenvolumen
in Tarife
Audi: So sieht das Design der Zukunft aus
in News
Elektroauto-Debakel: Mercedes hat seine Kunden „überschätzt“
in Mobilität
girocard bleibt führendes Zahlungsmittel in Deutschland – Wachstum beim kontaktlosen Bezahlen
in Fintech
Mg4 Xpower Rims (2023)
MG Motor plant eine elektrische Offensive
in Mobilität