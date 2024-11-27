PlayStation 2: Die erfolgreichste Konsole aller Zeiten

Bei der PlayStation 2 war lange Zeit unklar, wie viele Einheiten man bei Sony am Ende genau verkaufen konnte, bei Wikipedia und Co. standen daher gerne 155+ Millionen Einheiten. Jetzt gibt es allerdings eine ganz klare Ansage von Sony dazu.

160.000.000 Einheiten der PS2 wurden seit 2000 verkauft, so Sony im Rahmen des 30. Jubiläums der PlayStation auf der offiziellen Webseite. Mit 160 Millionen ist es also die erfolgreichste Konsole aller Zeiten. Und das dürfte sicher weiter bleiben.

Nintendo kommt mit der Switch mittlerweile auf 146 Millionen Einheiten und wird wohl die 150 Millionen knacken, vielleicht auch noch 155 Millionen, aber 2025 ist der Nachfolger geplant, mehr wird nicht drin sein. Ich gehe aber davon aus, dass sie nah an die PS2 herankommen wird und Sony daher die Zahl aktualisiert hat.

Falls man übrigens auch Handhelds bei Konsolen einordnet, dann ist der DS mit 154 Millionen Einheiten auf Platz 2, für mich ist ein reiner Handheld aber keine Konsole, sondern eben ein Handheld. Auf Platz 4 kämen dann der Game Boy und Game Boy Color mit 118 Millionen Einheiten. Weitere Konsolen im 100+ Millionen Club wären:

PlayStation 4: 117 Millionen

PlayStation: 102 Millionen

Wii: 101 Millionen

Bei der aktuellen Konsolengeneration könnte die PlayStation 5 mit über 65 Millionen Einheiten durchaus eine Chance auf eine dreistellige Zahl haben, die aktuelle Xbox ist aber weit abgeschlagen (weniger als 30 Millionen Einheiten) und die Nachfrage sinkt seit Monaten. Die erfolgreichste Xbox war die Xbox 360 mit 84+ Millionen.