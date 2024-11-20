PlayStation Portal: Update reicht Cloud-Gaming nach

Ich bin ja mittlerweile durchaus überzeugt vom PlayStation Portal, aber ich weiß nicht, wie oft ich mir echtes Cloud-Gaming und nicht nur Remote-Gaming von Sony gewünscht habe. Damit war ich nicht alleine, es ist der vielleicht größte Kritikpunkt.

Womit ich aber nicht mehr gerechnet hätte, da es Sony immer wieder betont hat, ist die Tatsache, dass man Cloud-Gaming auf dem Plan hat. Doch es wurde oft von den Nutzern gewünscht, so Sony heute, und daher geht man die Sache jetzt an.

Heute erscheint ein Update für PlayStation Portal, welches die Qualität der Speaker optimiert und euch Optionen für Kopfhörer mitbringt, die PlayStation Link nutzen. Und eben Cloud-Gaming, wenn auch vorerst nur als „experimentelle Beta“, so Sony.

Für Cloud-Gaming benötigt ihr PlayStation Plus Premium, ihr müsst die Beta vorher aktivieren und es geht nur mit einer gewissen Auswahl von Spielen (die Sony leider nicht nennt). Das werde ich mir heute im Laufe des Tages definitiv anschauen.