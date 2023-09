PlayStation Store bekommt endlich ein 5 Sterne-System für Spiele

Ich persönlich gehöre zu den Personen, die sich vor dem Genuss eines Inhalts, auch wenn er kostenlos ist (immerhin kostet mich das Zeit) ein paar Bewertungen anschaut. Bei Spielen steuert man da zum Beispiel dann gerne mal Metacritic an.

Was aber auch daran liegt, dass Hersteller wie Sony oder Nintendo leider keine Bewertungen in ihren Stores zulassen. Bei Sony ändert sich das jetzt, denn der PlayStation Store bekommt endlich ein 5 Sterne-System für Spielbewertungen:

Der PSN-Store hat ein Fünf-Sterne-Ratingsystem eingeführt, scheint langsam von Region zu Region aufzurollen. Um zu bewerten, muss man das Spiel gekauft, gedownloadet oder in die Bibliothek hinzugefügt haben. t.co pic.twitter.com/hG6e4Vh5fz — Hype Your Games (@HypeYourGames) September 26, 2023

Man muss das Spiel natürlich besitzen, was aber nicht nur mit der digitalen Version funktioniert, auch eine Disk reicht. Und damit ist es schon jetzt sinnvoller als die Bewertungen bei Metacritic, wo man nicht prüfen kann, ob Nutzer das Spiel auch wirklich besitzen. Review-Bombing ist ein Thema und macht das System kaputt.

Sony rollt das neue System zaghaft aus, es kann also noch etwas dauern, bis es bei uns in Deutschland auftaucht. Bei der Xbox gibt es sowas schon und da kann man auch eine Kritik schreiben. Das geht hier nicht, man kann nur Sterne vergeben. So, und jetzt bitte ihr, Nintendo. Bei der neuen Konsole für 2024 darf das gerne dabei sein.

