PlayStation Store: Es gibt neue Angebote für den Mai

Sony hat die nächste Aktion im PlayStation Store gestartet und für den Mai wieder einige Spiele im Preis gesenkt. Ab sofort gibt es die – achtung, kreative Aktion – „Mai-Angebote“. Wobei ich die Auswahl dieses Mal nicht ganz so gut finde.

Mit dabei ist aber mit Deathloop für nur 23 Euro eine Empfehlung von meiner Seite und Assassin’s Creed Valhalla bekommt man auch gefühlt bei jeder Aktion, dieses Mal werden 17,49 Euro fällig. The Last of Us gibt es für einen 10er, aber leider nur als Remastered-Version, das Remake für die PlayStation 5 ist hier nicht dabei.

Am Ende ist es ja immer subjektiv, ob das eine gute oder schlechte Aktion ist, schaut also einfach mal selbst auf eurer PlayStation oder auf dieser Seite von Sony nach und stöbert ein bisschen. Die Aktion endet übrigens erst am 11. Mai 2023.

