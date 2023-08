PlayStation Store: God of War Ragnarök, Spider-Man und mehr im Angebot

Sony startete im Juli die Sommerangebote im PlayStation Store und diese gehen jetzt in die zweite Runde, denn man hat weitere Spiele hinzugefügt. Und da sind sehr gute Spiele dabei, unter anderem God of War Ragnarök und Gran Turismo 7.

Weitere Spiele sind Star Wars Jedi: Survivor, Call of Duty: Modern Warfare II, A Plague Tale: Requiem, Death Stranding, Days Gone, Ghost of Tsushima Director’s Cut, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Spider-Man Remastered und Returnal.

Die Liste ist lang und gut, Spiele wie Resident Evil Village sind auch dabei, schaut also einfach mal auf dieser Seite im PlayStation Store vorbei uns stöbert etwas. Bei Sony pusht man die PlayStation-Sparte derzeit, denn die PlayStation 5 ist weiterhin im Angebot bei Amazon und Co. Die Sommerangebote enden am 17. August.

