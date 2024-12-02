PlayStation Store: Sony überrascht mit riesiger Angebot-Aktion

Die Black Friday-Angebote enden zwar heute im PlayStation Store von Sony, aber die noch größere Aktion steht erst ab heute an und geht dann sogar bis zum 20. Dezember. Sony startet am 2. Dezember den „30th Annyversary Sale“ im Store.

Mit dabei sind God of War, The Last of Us, Grand Turismo, Ghost of Tsushima, Uncharted und viele weitere Marken von Sony selbst. Außerdem auch Assassin’s Creed, Borderlands, Call of Duty, Doom und weitere Spiele von Drittanbietern.

Die finale Liste der Angebote ist noch nicht online, aber Sony gibt an, dass man auf dieser Seite im PlayStation Store vorbeischauen kann und dann einen Überblick der Spiele bekommt. Denkt aber wie immer an einen kurzen Preisvergleich bei Idealo, denn es gibt derzeit noch viele weitere Angebote rund um die Sony PlayStation.

