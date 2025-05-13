PlayStation und Xbox „vereint“: Microsoft mit Symbol für Einigkeit

Sony hat zwar keinerlei Interesse an PlayStation-Spielen für die Xbox, doch bei Microsoft sieht das mittlerweile anders aus, denn es gibt keine Grenzen mehr. Alle Marken könnten auf der PS5 landen und vor ein paar Tagen kam ein Meilenstein.

Vor ein paar Jahren hätte keiner mit einem Forza für die PlayStation gerechnet, doch genau das ist seit ein paar Tagen die Realität. Forza Horizon 5 kann auf der PS5 erworben werden und das Spiel hat sogar direkt die Charts von Sony erobert.

Farben der PlayStation und Xbox vereint

Das möchte Microsoft mit einer Sonderedition des Lamborghini Revuelto feiern, den man in den Farben der PlayStation und Xbox lackiert hat. Spieler können sich das Auto im Spiel sichern und ein echtes Auto hat man sogar auch fertigen lassen.

In den sozialen Medien und einem Blogeintrag werben die Entwickler gerade mit mehr Einheit beim Gaming, denn man soll „gemeinsam fahren“. Das Auto könnt ihr euch übrigens jetzt mit dem Code „687884132“ im Spiel (unter Designs) sichern.

Ein interessanter Ansatz für das Marketing, mit der PlayStation 5 dürfte Microsoft gerade gutes Geld verdienen und Sony hat da natürlich nichts dagegen, denn es stärkt die Konsole (mehr Spiele) und ist auch für Sony lukrativ (PlayStation Store).

