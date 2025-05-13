Gaming

PlayStation und Xbox „vereint“: Microsoft mit Symbol für Einigkeit

Autor-Bild
Von
|
Playstation 5 Pro Xbox Series X Header

Sony hat zwar keinerlei Interesse an PlayStation-Spielen für die Xbox, doch bei Microsoft sieht das mittlerweile anders aus, denn es gibt keine Grenzen mehr. Alle Marken könnten auf der PS5 landen und vor ein paar Tagen kam ein Meilenstein.

Vor ein paar Jahren hätte keiner mit einem Forza für die PlayStation gerechnet, doch genau das ist seit ein paar Tagen die Realität. Forza Horizon 5 kann auf der PS5 erworben werden und das Spiel hat sogar direkt die Charts von Sony erobert.

Farben der PlayStation und Xbox vereint

Das möchte Microsoft mit einer Sonderedition des Lamborghini Revuelto feiern, den man in den Farben der PlayStation und Xbox lackiert hat. Spieler können sich das Auto im Spiel sichern und ein echtes Auto hat man sogar auch fertigen lassen.

Lamborghini Revuelto Forza

In den sozialen Medien und einem Blogeintrag werben die Entwickler gerade mit mehr Einheit beim Gaming, denn man soll „gemeinsam fahren“. Das Auto könnt ihr euch übrigens jetzt mit dem Code „687884132“ im Spiel (unter Designs) sichern.

Ein interessanter Ansatz für das Marketing, mit der PlayStation 5 dürfte Microsoft gerade gutes Geld verdienen und Sony hat da natürlich nichts dagegen, denn es stärkt die Konsole (mehr Spiele) und ist auch für Sony lukrativ (PlayStation Store).

PlayStation 5 Pro: Mein Fazit als Video

Playstation 5 Pro Ps5 Detail

PlayStation 5 Pro nach 6 Monaten im Test: Lohnt sich die Konsole von Sony?

Seit einem halben Jahr begleitet mich jetzt die PlayStation 5 Pro von Sony und ist seit dem meine „Hauptkonsole“. Letztes…

11. Mai 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip.de / Gaming / ...
Weitere Neuigkeiten
Google Pixelsnap: Schnelles und kabelloses Laden für die Pixel-Reihe
in Smartphones
Apple Ios 18 Dark Header
Apple iOS 18.6.1 überraschend veröffentlicht
in Firmware und OS
Weniger Einstiegsjobs durch Wirtschaftsflaute und KI
in Marktgeschehen
Netflix veröffentlicht Trailer zu Wednesday Staffel 2 – Teil 2
in News
Sonderpreis Baumarkt führt digitale Kassenbelege ein
in Handel
Skoda: Neues Elektroauto soll „zurück zu den Wurzeln“ kehren
in Mobilität
Apple Tv Siri Remote Header
Apple TV 2025: Dieser neue Chip steckt drin
in News
HBO Max in Deutschland: Start-Zeitpunkt und Telekom als Partner
in News
Uber Eats und CURE starten Apothekenlieferungen in Deutschland
in Dienste
Shell erweitert Schnellladenetz in Baden-Württemberg um zehn Standorte
in Mobilität