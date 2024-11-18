Gaming

PlayStation VR2 bald im Angebot: Sony plant richtig guten Deal

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Playstation Vr Psvr2 Front

Sony wird angeblich Ende der Woche die Black Friday-Angebote bei der PlayStation starten und die gleiche Quelle hat nachgelegt. Sie behauptet, dass Sony auch das PlayStation-VR-Headset in den kommenden Tagen kräftig im Preis senken wird.

Derzeit zahlt man 600 Euro für PlayStation VR2, mit Spiel (Horizon) sind es sogar 650 Euro. Bei Amazon tendiert der Preis zwar schon in Richtung 500 Euro und bei Idealo findet man Angebote für unter 500 Euro, aber es wird noch deutlich besser.

PSVR2 schon bald für unter 400 Euro

Rund um den Black Friday wird Sony angeblich nur 399,99 Euro verlangen, und das mit dem Horizon-Spiel. Das wäre für dieses VR-Headset theoretisch ein sehr guter Deal, das Problem ist nur, dass Sony dieses VR-Headset leider fast aufgegeben hat.

Es kommen noch Spiele, und PlayStation VR2 ist grundsätzlich sehr gut, aber das Angebot der Spiele ist überschaubar und von den PlayStation Studios selbst kommt nichts. Daher reichte Sony einen PC-Adapter nach, um die Nachfrage anzukurbeln.

Falls euch das aktuelle Angebot an VR-Spielen aber reicht, dann sind 400 Euro ein wirklich gutes Angebot, es wirkt schon fast so, als ob Sony die Lager leere möchte. Erwartet aber nicht zu viel, ich rechne hier nicht mehr mit großen VR-Blockbustern.

Video: PlayStation 5 vs. Xbox Series X

Playstation 5 Pro Xbox Series X Header

PlayStation 5 (Pro) vs. Xbox Series X im Test: Mein Fazit nach 4 Jahren

Ich habe bei dieser Konsolengeneration einen Vergleich zum Start vor vier Jahren gemacht und irgendwie wurde daraus eine Reihe. Und…

17. November 2024 | Jetzt lesen →

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Mirko 🪴
    sagt am

    Wäre schön, wenn Sony die Aktion nutzen würde, um der PSVR2 wieder mehr Leben einzuhauchen. Denn schlecht ist die eigentlich nur im Bezug auf Multimedia (VR-Filme gibt’s nicht) und soziales (nur was in Spielen möglich ist) – da geht halt nichts, weil Sony das nicht will. Gut, und das Kabel kann je nach Spiel stören. Aber Grafik, Tracking und Controller sind schon ziemlich gut.
    Aber irgendwie glaube ich nicht mehr so recht, dass da viel passiert.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Gaming / Schnäppchen / ...
Weitere Neuigkeiten
Apple Ipad Pro M4 2024 Header
Kommentar: Das Apple iPad Pro ist jetzt endlich (fast) perfekt
in Kommentar
Vw Id3 Gtx Header
Volkswagen plant neuen VW ID.3 für das zweite Quartal 2026
in Mobilität
Mein Tipp der Woche: Anker MagGo Powerbank (mit Apple Watch)
in Kommentar
Bezahlen Bank Computer
Fast die Hälfte aller Hotels in Deutschland von Buchungsbetrug betroffen
in Handel
Netflix Logo 2025 Neu
Netflix Neuheiten im September 2025 – diese Serien und Filme erwarten euch
in News
Enbw
EnBW errichtet weiteren Schnellladepark in Hessen
in Mobilität
Xxxlutz Launcht Ki Influencerin Lucy
Deutsche Händler investieren 7 % des Werbebudgets in Influencer
in Handel
Honor Magic V3 Halb Aufgeklappt
HONOR steigert Marktanteil bei Foldables in Europa deutlich
in Tablets
Apple Siri Header
Apple prüft auch Google Gemini als Grundlage für neues Siri
in Dienste
Db Gibt Startschuss Für Wasserstoffbusse 
Fahrgäste wünschen sich einfacheren Zugang zu ÖPNV-Tickets
in Fintech