PlayStation VR2 bald im Angebot: Sony plant richtig guten Deal

Sony wird angeblich Ende der Woche die Black Friday-Angebote bei der PlayStation starten und die gleiche Quelle hat nachgelegt. Sie behauptet, dass Sony auch das PlayStation-VR-Headset in den kommenden Tagen kräftig im Preis senken wird.

Derzeit zahlt man 600 Euro für PlayStation VR2, mit Spiel (Horizon) sind es sogar 650 Euro. Bei Amazon tendiert der Preis zwar schon in Richtung 500 Euro und bei Idealo findet man Angebote für unter 500 Euro, aber es wird noch deutlich besser.

PSVR2 schon bald für unter 400 Euro

Rund um den Black Friday wird Sony angeblich nur 399,99 Euro verlangen, und das mit dem Horizon-Spiel. Das wäre für dieses VR-Headset theoretisch ein sehr guter Deal, das Problem ist nur, dass Sony dieses VR-Headset leider fast aufgegeben hat.

Es kommen noch Spiele, und PlayStation VR2 ist grundsätzlich sehr gut, aber das Angebot der Spiele ist überschaubar und von den PlayStation Studios selbst kommt nichts. Daher reichte Sony einen PC-Adapter nach, um die Nachfrage anzukurbeln.

Falls euch das aktuelle Angebot an VR-Spielen aber reicht, dann sind 400 Euro ein wirklich gutes Angebot, es wirkt schon fast so, als ob Sony die Lager leere möchte. Erwartet aber nicht zu viel, ich rechne hier nicht mehr mit großen VR-Blockbustern.

