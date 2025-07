POCO stellt M7 Pro 5G mit Mittelklasse-Hardware vor

POCO hat mit dem M7 Pro 5G ein neues Smartphone-Modell vorgestellt, das auf 5G-Konnektivität, robuste Hardware und ein hochauflösendes Display setzt.

Das Gerät ist in der Mittelklasse positioniert und richtet sich insbesondere an Nutzer, die Wert auf Unterhaltung und Leistung legen. Herzstück ist der Dimensity 7025 Ultra Prozessor, der zusammen mit bis zu 12 GB RAM (erweiterbar durch virtuelle RAM-Nutzung) und 256 GB internem Speicher für flüssige Abläufe sorgen soll. Im AnTuTu-Leistungstest erreicht das Gerät rund 477.000 Punkte, was auf eine gute Mittelklasse-Leistung hindeutet.

Das Smartphone ist mit einem 5110 mAh Akku ausgestattet, der eine Schnellladung mit bis zu 45W unterstützt. Laut Hersteller hat der Akku auch nach 1600 Ladezyklen noch 80 Prozent seiner ursprünglichen Kapazität. Eine intelligente Batteriesteuerung und Softwarefunktionen zur Akkupflege sollen die Lebensdauer weiter erhöhen.

Display, Audio und Kamera: Fokus auf multimediale Nutzung

Der POCO M7 Pro 5G verfügt über ein 6,67 Zoll (16,94 cm) großes AMOLED-Display mit Full-HD+-Auflösung, hoher Spitzenhelligkeit und einer Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz. Es ist mehrfach TÜV- und SGS-zertifiziert, um die Belastung der Augen zu reduzieren. Für den Ton sorgt ein Dual-Lautsprechersystem, das Dolby Atmos und Hi-Res Audio unterstützt und über eine Boost-Funktion die Lautstärke deutlich erhöhen kann.

Im Kamerabereich kommt eine 50-Megapixel-Hauptkamera mit einem Sensor von Sony zum Einsatz. Sie wird durch eine optische und elektronische Bildstabilisierung sowie verschiedene KI-Funktionen zur Bildoptimierung unterstützt. Eine 20-MP-Frontkamera bietet zusätzliche KI-Funktionen für Selfies und Gruppenbilder. Auch bei schlechten Lichtverhältnissen soll die Kamera durch spezielle Modi gute Ergebnisse liefern.

Design, Preis und Verfügbarkeit

Optisch setzt das M7 Pro 5G auf ein schlankes, leichtes Gehäuse mit strukturierter Oberfläche in verschiedenen Farben. Die IP64-Zertifizierung bietet Schutz vor Staub und Spritzwasser. Insgesamt ist das Design auf Alltagstauglichkeit und modernes Aussehen ausgelegt. Eine KI-gestützte Google-App soll den Nutzer zusätzlich bei alltäglichen Aufgaben wie dem Verfassen von Texten oder der Recherche unterstützen.

Das Smartphone ist in zwei Speichervarianten erhältlich: 8 GB + 256 GB für 239,90 Euro und 12 GB + 256 GB für 259,90 Euro. Bis zum 13. April gilt ein reduzierter Einführungspreis von 199,90 Euro.

