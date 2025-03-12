Pokémon GO wechselt offiziell den Besitzer

Niantic trennt sich von der Gaming-Sparte und verkauft diese an Scopely, dafür legt man 3,5 Milliarden Dollar auf den Tisch. Das macht man aber nicht (nur) für Pikmin Bloom oder Monster Hunter Now, sondern in erster Linie für Pokémon GO.

Das einstige Hype-Spiel wird noch heute aktiv gespielt und gehört weiterhin den erfolgreichsten Spielen aller Zeiten. Die Entwicklerteams wechseln übrigens auch den Besitzer, vorerst dürfte sich hier also gar nicht so viel bei den Spielen ändern.

Niantic selbst gliedert außerdem noch das georäumliche KI-Geschäft aus und hat heute Niantic Spatial Inc. angekündigt, was John Hanke (Gründer von Niantic) auch selbst leitet. Es ist ein „neues Kapitel“ für Niantic, weitere Details dazu gibt es hier.