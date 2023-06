Der neue Polestar 2 kommt weiter als erwartet

Als Polestar vor ein paar Wochen den neuen Polestar 2 präsentierte, da gab es die üblichen Angaben zur Reichweite. Diese hat man mit der neuen Version spürbar verbessert, aber mittlerweile steht auch fest, dass man sich zurückgehalten hat.

Es gibt jetzt nämlich genauere Messwerte und der Polestar 2 kommt weiter als man erwartet hat. Die Version mit einem Motor und dem kleinen Akku kommt 532 km weit und mit dem großen Akku und zwei Motoren sind es 591 km nach WLTP-Wert.

Polestar 2 mit über 650 km Reichweite

Spitzenreiter ist allerdings die Version mit einem Elektromotor und dem großen Akku, denn da sprechen wir über 654 km Reichweite. Damit übertrifft Polestar das Tesla Model 3 in der Long Range-Version, die 602 km erreicht. Tesla arbeitet im Moment aber auch an einem Upgrade für das Model 3, was sicher weiter kommt.

Und man muss dazusagen, dass Polestar einen etwas größeren Akku verbaut.

Doch damit besitzt der Polestar 2 jetzt nicht nur eine passable Reichweite und beseitigt einen Kritikpunkt der ersten Generation, er besitzt in meinen Augen sogar eine sehr gute Reichweite. Über 650 km nach WLTP-Wert sind wirklich ordentlich.

Die neue Version des Polestar 2 lädt übrigens mit 205 kW, wenn man den großen Akku wählt und 135 kW mit dem kleinen Akku. Und spürbar mehr Leistung gibt es auch noch, aber diese Daten bleiben wie im ursprünglichen Beitrag unverändert.

Polestar 2 (2024) im Video

Polestar 2 (2024) in Bildern

