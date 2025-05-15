Polestar 4 kommt gut an: Neue Version steht in den Startlöchern

Der Polestar 4 kommt mittlerweile „fast auf das gleiche Volumen wie der Polestar 2“, so Willem Baudewijns im Gespräch mit Edison. Er ist, wie der 2er, vor allem für den Flottenmarkt sehr wichtig. Und der Polestar 4 ist derzeit auch fast aufverkauft.

Es gibt noch „bestimmte Konfigurationen des Modelljahrs 2025“, so der Chef der Deutschland-Sparte von Polestar, aber bald kommt das Modelljahr 2026 und das bringt „einige Neuerungen“ mit. Wann genau? Das wollte man noch nicht sagen.

Die Marke sieht sich jetzt aber gut aufgestellt und hofft nach einem schwachen Jahr (2024), dass das aktuelle Jahr (2025) besser läuft. Die Anzeichen sind da und der Polestar 4 wird dabei eine entscheidende Rolle für die Geely-Marke spielen.