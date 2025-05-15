Mobilität

Neues Elektroauto von Tesla im Alltag gesichtet

Tesla testet mittlerweile, wie andere Marken auch, stark getarnte Modelle im Alltag, sowas gab es früher eher selten. So kann man die Autos aber besser testen und es ist auch gar nicht so schlecht für das Marketing, wie man an diesem Beitrag sieht.

Es scheint also bald wieder eine Ankündigung anzustehen, denn es häufigen sich die Bilder und Videos von einem neuen Elektroauto, welches aber stark wie das Model Y aussieht. Gerüchte besagen, dass 2025 eine günstigere Version kommt.

Tesla selbst sprach bisher immer wieder von „günstigeren Modellen“, hielt sich mit Details allerdings zurück. Eine Ankündigung im Sommer scheint jedoch sicher, im Moment kursiert der Juli als möglicher Monat in den Medien. Falls das stimmt, dann wird es nicht mehr lange dauern und wir werden immer mehr Prototypen sehen.

Neben einem günstigeren Model Y dürfte es übrigens auch ein günstigeres Model 3 geben, ein komplett neues Modell (also sowas wie ein Model 2) kommt eher nicht.

Toyota Bz Bz4x 2026 Header

Toyota ändert Strategie für das erste Elektroauto

Der Toyota bZ4X wird für das Modelljahr 2026 neu aufgelegt und bekommt ein frischen Design und einen neuen Innenraum. Das…

14. Mai 2025 | Jetzt lesen →

