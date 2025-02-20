Firmware und OS

Polestar führt den Apple CarKey ein

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Polestar Logo Header

Apple unterstützt bei iOS den offiziellen Standard der Branche, den Digital Car Key, man nennt es jedoch Apple CarKey. Polestar hat jetzt bekannt gegeben, dass man mit von der Partie ist und der Polestar 3 macht den Anfang, der Polestar 4 folgt.

Wichtig ist ein OTA-Update, welches beim 3er ab sofort verteilt wird, beim 4er gibt es noch keinen Zeitraum. Eine Aussage zum Polestar 2 gibt es bisher nicht, aber es klingt fast so, als ob die Funktion da nicht (oder erst mit einem Facelift) kommt.

Autoschlüssel in der Apple Wallet können über Messages, E-Mail, AirDrop, WhatsApp und weiteren Diensten  mit bis zu fünf anderen Nutzern geteilt werden. Dabei besteht die Möglichkeit individuell zu entscheiden, ob diese zusätzlichen Nutzerinnen und Nutzer lediglich Zugang zum Fahrzeug erhalten oder es fahren dürfen. Power Reserve ermöglicht es ihnen, ihre Autoschlüssel auch dann via Apple Wallet zu verwenden, wenn das iPhone entladen ist.

Apple Iphone 16e Detail

Apple iPhone 16e: Auf diese 15 Funktionen müsst ihr verzichten

Apple positioniert das neue „Budget-iPhone“ preislich deutlich höher als das alte iPhone SE und nennt es daher auch iPhone 16e.…

20. Februar 2025 | Jetzt lesen →

Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Betze 🏅
    sagt am

    Schade, hätte es mir für meinen P2 MY23 gewünscht.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Firmware und OS / Mobilität / ...
Weitere Neuigkeiten
Silent Hill F Headerbild
Silent Hill f: Gruseliger Story-Trailer gewährt Einblicke in das Game
in Gaming
Routine: 13 Jahre nach der Ankündigung steht der Releasetermin fest
in Gaming
Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles – Neuer Trailer veröffentlicht
in Gaming
Nothing startet Back to School-Aktion für Smartphones und Audioprodukte
in Schnäppchen
Google Pixel Tablet Querformat
Pixel Tablet: Google stellt die Tablet-Entwicklung erneut ein
in Tablets
Dreame stellt H15 Pro FoamWash und H15S vor
in Smart Home
Samsung stellt Galaxy Tab S10 Lite vor – startet bei 399 Euro
in Tablets
Hue Bridge Pro wird 50 % teurer als das Vorgängermodell
in Smart Home
Unlimited 5G zum Schnäppchenpreis: Mega SIM greift mit neuen Tarifen an
in Tarife | Update
Congstar
congstar Zuhause Bonusaktion: Startguthaben für DSL-Tarife
in Provider