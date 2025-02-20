Polestar führt den Apple CarKey ein
Apple unterstützt bei iOS den offiziellen Standard der Branche, den Digital Car Key, man nennt es jedoch Apple CarKey. Polestar hat jetzt bekannt gegeben, dass man mit von der Partie ist und der Polestar 3 macht den Anfang, der Polestar 4 folgt.
Wichtig ist ein OTA-Update, welches beim 3er ab sofort verteilt wird, beim 4er gibt es noch keinen Zeitraum. Eine Aussage zum Polestar 2 gibt es bisher nicht, aber es klingt fast so, als ob die Funktion da nicht (oder erst mit einem Facelift) kommt.
Autoschlüssel in der Apple Wallet können über Messages, E-Mail, AirDrop, WhatsApp und weiteren Diensten mit bis zu fünf anderen Nutzern geteilt werden. Dabei besteht die Möglichkeit individuell zu entscheiden, ob diese zusätzlichen Nutzerinnen und Nutzer lediglich Zugang zum Fahrzeug erhalten oder es fahren dürfen. Power Reserve ermöglicht es ihnen, ihre Autoschlüssel auch dann via Apple Wallet zu verwenden, wenn das iPhone entladen ist.
Schade, hätte es mir für meinen P2 MY23 gewünscht.