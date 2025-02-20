Polestar führt den Apple CarKey ein

Apple unterstützt bei iOS den offiziellen Standard der Branche, den Digital Car Key, man nennt es jedoch Apple CarKey. Polestar hat jetzt bekannt gegeben, dass man mit von der Partie ist und der Polestar 3 macht den Anfang, der Polestar 4 folgt.

Wichtig ist ein OTA-Update, welches beim 3er ab sofort verteilt wird, beim 4er gibt es noch keinen Zeitraum. Eine Aussage zum Polestar 2 gibt es bisher nicht, aber es klingt fast so, als ob die Funktion da nicht (oder erst mit einem Facelift) kommt.