Polestar geht ab März neue Wege mit Elektroautos

Polestar wollte eigentlich mal über 30 Prozent pro Jahr wachsen, doch letztes Jahr ging es sogar bergab und die Nachfrage brach ein. Das lag zum einen am Lineup, denn der Polestar 2 alleine reichte nicht mehr aus, aber auch am Geschäftsmodell.

Polestar setzt mehr auf Volvo-Händler

Daher änderte man das in diesem Jahr und Michael Lohscheller, der seit ein paar Wochen der neue Chef von Polestar ist, hat auf der Automobilwoche Konferenz verraten, dass es ab dem 1. März losgeht und Polestar dann neue Wege geht.

Bisher setzte Polestar vor allem auf den Online-Verkauf und hier und da ein paar „Spaces“. Jetzt geht man laut Lohscheller „back to the roots“ und setzt auf Geely und nutzt das Volvo-Netzwerk. Polestar will bald in 17 Standorten vertreten sein.

Volvo verkaufte zwar letztes Jahr einen großen Anteil von Polestar an Geely selbst, aber es sind eben Konzernmarken und da bündelt man die Kräfte. Einen Polestar kann man natürlich weiterhin online kaufen, ab März dann allerdings häufiger lokal.

Polestar befindet sich derzeit im Wandel

Polestar will 2025 also anders angehen und endlich Autos verkaufen, es gibt eine neue Führungsebene und in Zukunft auch ein frisches Design. Mit dem Polestar 7 hat man den Plan für dieses Modell außerdem geändert und sich hingesetzt und genau überlegt, wie das Lineup an Elektroautos von Polestar in Zukunft aussehen soll.

Es wird eine Weile dauern, bis man diese Änderungen aktiv sieht, bis dahin müssen also der neue Polestar 3 und Polestar 4 herhalten. Die neuen Modelle stehen bei mir im kommenden Monat an und ich bin gespannt, wie sie sich schlagen werden.