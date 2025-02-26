Hat Tesla ein ernstes Problem mit Elektroautos?

Der Aktienkurs fällt, die Nachfrage bei Tesla war letztes Jahr erstmals rückläufig und der Start in das neue Jahr kann durchaus als kleine Katastrophe hier in Europa bezeichnet werden. Obwohl es bei Elektroautos wieder bergauf geht, haben sich die Zahlen von Tesla im Januar fast halbiert. Grund zur Sorge? Es ist nicht so leicht.

Tesla: Der Bestseller wird aktualisiert

Zum einen hat sich das neue Tesla Model Y seit einigen Monaten angedeutet und es wurde auch direkt Anfang Januar vorgestellt. Sowas bekommen nicht nur die mit, die Gerüchte verfolgen, sowas macht Schlagzeilen. Und die neue Version ist seit Januar in Deutschland erhältlich, mittlerweile auch in fast allen Versionen.

Doch es wäre zu leicht, den Grund nur beim Model Y zu suchen, denn die Fake-News-Schleuder Elon Musk hat sich auf die Seite der Rechtspopulisten geschlagen und das kommt nicht gut an. Wobei es vermutlich auch zu leicht wäre, die aktuell schlechte Nachfrage nur dort zu suchen, am Ende hat Tesla ein anderes Problem.

Die Konkurrenz hat aufgeholt, bietet mittlerweile mindestens ebenbürtige Modelle an und greift aufgrund der neuen CO₂-Regelungen aggressiv beim Leasing an. Ein Bereich, in dem Tesla miserabel aufgestellt ist. Einen Tesla kauft oder finanziert man in der Regel und das ist derzeit bei Elektroautos nicht immer die beste Option.

Der Markt verändert sich, jedes Jahr tut sich viel, da leasen eben einige gerne. Und so attraktiv das neue Model Y weiterhin ist, das gilt eher für den Kaufpreis und nicht zwingend für den Leasingpreis. Doch es gibt noch ein Problem, welches Tesla aber kennt und bei dem man mittlerweile ganz offen eine Lösung für 2025 verspricht.

Tesla: Das Lineup reicht nicht mehr aus

In den letzten Jahren wurde das Lineup für mehr Wachstum nach unten ausgebaut, aber da hängt es seit einer Weile fest. Es fehlt eine günstigere Option unter dem Model 3 oder Model Y bei Tesla. Diese Modelle kann man noch so gut pflegen, wie man beim Model 3 gesehen hat, ist der Einfluss auf die Nachfrage nicht so groß.

Daher hat Tesla schon mehrmals günstigere Elektroautos für den Sommer 2025 versprochen, auch wenn weiterhin unklar ist, was da genau kommt. Wenn man aber wirklich mit bis zu 30 Prozent in diesem Jahr wachsen möchte, was sich Tesla für 2025 vorgenommen hat, dann muss das ganze Portfolio viel attraktiver werden.

Es hilft nicht, wenn das Model Y in seiner Klasse ein guter Deal ist, am Ende ist es ein Auto, welches bei über 45.000 Euro oder fast 600 Euro im Monat liegt. Und das in der Basis. Vor Tesla liegt also ein sehr spannendes Jahr und die Zeiten, in denen man sich entspannt zurücklehnen konnte, sind bei Tesla seit 2024 definitiv vorbei.

Tesla: Elons Musk benötigt eine Lösung

Und dann wäre da auch noch der Druck aus China, in diesem Jahr dürfte BYD das erste Mal der neue Marktführer für Elektroautos werden. Mal schauen, ob Elon Musk eine Lösung parat hat oder in seinem Wahn vor der „woken“ Gesellschaft den Blick auf das größte Unternehmen in seinem riesigen CEO-Portfolio verloren hat.

Aktuell träumt der Chef von Tesla ja eher von der autonomen Zukunft, aber das ist wohl eher eine Taktik, um Aktionäre hinzuhalten, denn selbst wenn es da ab 2026 so richtig losgeht, dann nur in den USA und nicht direkt weltweit. Eine Lösung ist das, jedenfalls kurzfristig, nicht. Für 2025 muss Tesla zügig andere Wege finden.