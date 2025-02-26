Hat Tesla ein ernstes Problem mit Elektroautos?
Der Aktienkurs fällt, die Nachfrage bei Tesla war letztes Jahr erstmals rückläufig und der Start in das neue Jahr kann durchaus als kleine Katastrophe hier in Europa bezeichnet werden. Obwohl es bei Elektroautos wieder bergauf geht, haben sich die Zahlen von Tesla im Januar fast halbiert. Grund zur Sorge? Es ist nicht so leicht.
Tesla: Der Bestseller wird aktualisiert
Zum einen hat sich das neue Tesla Model Y seit einigen Monaten angedeutet und es wurde auch direkt Anfang Januar vorgestellt. Sowas bekommen nicht nur die mit, die Gerüchte verfolgen, sowas macht Schlagzeilen. Und die neue Version ist seit Januar in Deutschland erhältlich, mittlerweile auch in fast allen Versionen.
Doch es wäre zu leicht, den Grund nur beim Model Y zu suchen, denn die Fake-News-Schleuder Elon Musk hat sich auf die Seite der Rechtspopulisten geschlagen und das kommt nicht gut an. Wobei es vermutlich auch zu leicht wäre, die aktuell schlechte Nachfrage nur dort zu suchen, am Ende hat Tesla ein anderes Problem.
Die Konkurrenz hat aufgeholt, bietet mittlerweile mindestens ebenbürtige Modelle an und greift aufgrund der neuen CO₂-Regelungen aggressiv beim Leasing an. Ein Bereich, in dem Tesla miserabel aufgestellt ist. Einen Tesla kauft oder finanziert man in der Regel und das ist derzeit bei Elektroautos nicht immer die beste Option.
Der Markt verändert sich, jedes Jahr tut sich viel, da leasen eben einige gerne. Und so attraktiv das neue Model Y weiterhin ist, das gilt eher für den Kaufpreis und nicht zwingend für den Leasingpreis. Doch es gibt noch ein Problem, welches Tesla aber kennt und bei dem man mittlerweile ganz offen eine Lösung für 2025 verspricht.
Tesla: Das Lineup reicht nicht mehr aus
In den letzten Jahren wurde das Lineup für mehr Wachstum nach unten ausgebaut, aber da hängt es seit einer Weile fest. Es fehlt eine günstigere Option unter dem Model 3 oder Model Y bei Tesla. Diese Modelle kann man noch so gut pflegen, wie man beim Model 3 gesehen hat, ist der Einfluss auf die Nachfrage nicht so groß.
Daher hat Tesla schon mehrmals günstigere Elektroautos für den Sommer 2025 versprochen, auch wenn weiterhin unklar ist, was da genau kommt. Wenn man aber wirklich mit bis zu 30 Prozent in diesem Jahr wachsen möchte, was sich Tesla für 2025 vorgenommen hat, dann muss das ganze Portfolio viel attraktiver werden.
Es hilft nicht, wenn das Model Y in seiner Klasse ein guter Deal ist, am Ende ist es ein Auto, welches bei über 45.000 Euro oder fast 600 Euro im Monat liegt. Und das in der Basis. Vor Tesla liegt also ein sehr spannendes Jahr und die Zeiten, in denen man sich entspannt zurücklehnen konnte, sind bei Tesla seit 2024 definitiv vorbei.
Tesla: Elons Musk benötigt eine Lösung
Und dann wäre da auch noch der Druck aus China, in diesem Jahr dürfte BYD das erste Mal der neue Marktführer für Elektroautos werden. Mal schauen, ob Elon Musk eine Lösung parat hat oder in seinem Wahn vor der „woken“ Gesellschaft den Blick auf das größte Unternehmen in seinem riesigen CEO-Portfolio verloren hat.
Aktuell träumt der Chef von Tesla ja eher von der autonomen Zukunft, aber das ist wohl eher eine Taktik, um Aktionäre hinzuhalten, denn selbst wenn es da ab 2026 so richtig losgeht, dann nur in den USA und nicht direkt weltweit. Eine Lösung ist das, jedenfalls kurzfristig, nicht. Für 2025 muss Tesla zügig andere Wege finden.
Politische Meinungen außen vor – mir und mehreren Bekannten und Freunden schreckt das Fehlen eines nicht Mal optionalen Display/Head up Display vor einem Kauf ab.
Beruflich musste ich schon mehrere Male mit einem Model 3 und Y fahren und empfinde das wirklich als eine Zumutung. Und ich denke, dass ich in meiner Blase der Bekannten nicht als einziger ein derartiges Feedback abgeben würde.
Jupp, mir gefällt das neue Model Y optisch schon ziemlich gut. Das angeflanschte Tablet und fehlende Display hinterm Lenkrad sind nur absolute „NoGos“ für mich. Auch ein HUD wäre nett. Sie müssten das gesamte Armaturenbrett vernünftig gestalten, dann würde ich sie in die nähere Auswahl mit reinnehmen, wenn ich ein Auto kaufen würde.
Zumutung wegen Head up? Irre
Einmal ein HeadUp gehabt und will das auf keinen Fall mehr missen. Und meines ist eine billige Plastikscheibe…
Head up oder normales Display. Für mich ist das Auto nunmal noch primär zum fahren da und dabei hilft eine Anzeige im frontalen Sichtbereich ungemein.
Beim Model S klappt es ja. Demnach liegt es wohl nur an den zusätzlichen Kosten in der Produktion oder Tesla möchte das Model S weiter als „besseres“ Fahrzeug abheben.
Tesla’s kann man für Leasing wirklich nicht empfehlen. Entweder Barkauf oder Finanzierung und dadurch Kauf auf Raten. Leasing ist einfach viel zu teuer zur Konkurrenz. Da kann ein Model 3/Y noch so gut sein, den doppelten Preis ist es nicht wert.
Bestandsfahrzeuge altes Model Y liegen bei ca. 350€ / Monat für 20.000 km im Jahr und 48 Monate Laufzeit.
Das neue Model Y bei 650€
Also es kommt darauf an, was man möchte .
Nachtrag:
Bei 7500€ Anzahlung.
Die neuen Leasing Raten für das Facelift Model Y sind in der Tat extrem unattraktiv.
Tesla geht wohl zurecht von einem sehr niedrigen Restwert bei der Kalkulation aus. Ob Kaufen oder Finanzieren wirklich die besseren Alternativen sind, wage ich zu bezweifeln.
Elon’s Kapriolen mal ganz beiseite, die hohen Leasingraten sind in in der Tat z.Z. ein Problem. In der Liste der Leasingwagen unserer Firma, welche alle 3 Monate erneuert wird, steht Tesla Model 3/Y mittlerweile an letzter bzw. teuerster Stelle, laut Aussage unseres Fleet Managers wegen des schwer kalkulierbaren Restwerts im TCO. Am Ende des Tages entscheidet halt immer der Preis.
