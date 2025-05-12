Porsche: Elektrischer Sportwagen kommt erst 2027

Der Porsche Taycan ist ein gutes Auto, für viele aber kein vollwertiges Sportwagen und der elektrische Porsche Macan ist als SUV natürlich noch weiter entfernt. Doch bei Porsche plant man einen elektrischen Sportwagen, wenn auch keinen 911er.

Doch der Porsche 718 soll elektrisch werden und eigentlich war das sogar mal für 2025 vorgesehen. Allerdings blickt Porsche nach dem Macan erneut auf ein großes Problem bei einem ganz neuen Elektroauto, dieses Mal ist der Grund ein anderer.

Durch die Northvolt-Pleite werden der elektrische Cayman und Boxster erst 2027 kommen, so die Automobilwoche. Porsche selbst spricht offiziell über kein neues Jahr, hat aber indirekt verraten, dass der elektrische 718er definitiv später kommt.

Gezeigt wurde das Elektroauto vor fast vier Jahren, damals aber nur als Konzept. Da sich die Serienversion verzögert, werden wir sie auch eher nicht 2025 sehen. Es würde mich nicht wundern, wenn dieses Modell erst Ende 2026 vorgestellt wird.