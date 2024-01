Porsche hat sehr große Pläne für 2024

Der Porsche 911 kam 2023 sehr gut bei den Kunden an und konnte wieder richtig wachsen, mit 50.146 Einheiten liegt er jetzt wieder ganz klar vor dem Porsche Taycan mit 40.629 Einheiten. Das sah zum Start des Taycan noch ganz anders aus.

Doch der Taycan musste 2022 und Anfang 2023 eine kleine Delle hinnehmen und erholte sich erst Mitte letzten Jahres wieder. Besteller bleiben natürlich auch 2023 die zwei SUVs (Cayenne mit 87.553 Einheiten vor dem Macan mit 87.355 Einheiten).

Porsche kündigt viele neue Modelle an

Insgesamt blickt Porsche auf 320.221 Autos und somit ein Plus von 3 Prozent. 2024 rechnet die Marke zwar mit „einem herausfordernden Jahr“, aber es könnte auch ein sehr starkes Jahr werden, denn vier von sechs Baureihen werden aktualisiert.

Das gab es bei Porsche noch nie in einem Jahr und war so nie geplant, denn der elektrische Macan sollte früher kommen. Doch der letzte Feinschliff steht an und dann geht es los. Eine Neuauflage des Porsche Taycan kommt vermutlich auch.

Doch das war es mit Elektroautos bei Porsche in diesem Jahr, der elektrische 718 steht wohl erst 2025 an und der elektrische Cayenne dann 2026. Ein neuer Taycan und vor allem ein elektrischer Macan sollten für Porsche aber auch ausreichen.

Ich bin auf das Jahr bei Porsche gespannt, denn der Taycan benötigt so langsam ein Upgrade, der Macan ist mit dem Cayenne das meistverkaufte Auto der Marke und dann steht noch das ganz neue Apple CarPlay an, bei dem Porsche dabei ist.

