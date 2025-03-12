Porsche meldet Gewinneinbruch

Der Sportwagenhersteller Porsche hat im vergangenen Jahr einen drastischen Gewinneinbruch verzeichnet. Im Vergleich zum Vorjahr sank der Konzerngewinn um mehr als 30 Prozent auf 3,6 Milliarden Euro.

Hauptgründe für den Rückgang sind das schwächelnde China-Geschäft und hohe Investitionen in die Erneuerung der Modellpalette. Auch der Umsatz ging leicht zurück, die Auslieferungen sanken um drei Prozent. Besonders alarmierend ist der Absatzeinbruch von 28 Prozent in China.

Zudem befindet sich die VW-Tochter Porsche in einem turbulenten Umbruch: Im Februar wurden zwei hochrangige Vorstände entlassen und eine neue Strategie angekündigt, die wieder stärker auf Verbrennungsmotoren und Plug-in-Hybride setzt.

Obendrein sollen bis 2029 fast 1.900 Arbeitsplätze in Deutschland abgebaut werden. Auch der Mutterkonzern Volkswagen leidet unter einem massiven Gewinneinbruch und musste ein Minus von fast 31 Prozent verkraften.

Eine schnelle Erholung scheint nicht in Sicht: Porsche will zwar mit einem Sparprogramm und neuen Modellen gegensteuern, rechnet aber mit einem weiteren Rückgang der operativen Marge auf 10 bis 12 Prozent. Der Umsatz soll zwischen 39 und 40 Milliarden Euro liegen.

Trotz der schwierigen Lage betont das Unternehmen seine finanzielle Stabilität, bleibt aber bei der mittelfristigen Prognose vorsichtig.