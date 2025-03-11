Volkswagen in der Krise: Gewinneinbruch um 31 %
Volkswagen kämpft mit steigenden Kosten und sinkenden Verkaufszahlen in China, was im vergangenen Jahr zu einem Gewinneinbruch von 30,6 Prozent (-12,4 Milliarden) führte.
Während der Umsatz leicht auf 324,7 Milliarden Euro stieg, sank der operative Gewinn auf 19,1 Milliarden Euro, was einer geringeren Marge von 5,9 Prozent entspricht. Besonders problematisch ist der Rückgang in China, das früher ein starker Gewinnbringer für den Konzern war. Hohe Restrukturierungskosten, darunter die Schließung des Audi-Werks in Brüssel, belasten die Bilanz zusätzlich.
VW zahlt Bonus trotz Milliardenrückgang
Trotz des schlechten Geschäftsjahres (siehe Geschäftsbericht PDF) erhalten die VW-Tarifbeschäftigten in Deutschland weiterhin eine Prämie. Insgesamt liegt die Prämie bei 4.799,50 Euro pro Mitarbeiter und damit sogar etwas höher als im Vorjahr. Ab 2026 müssen sich die Beschäftigten jedoch auf geringere Sonderzahlungen einstellen.
Gleichzeitig verzichtet der VW-Vorstand auf einen Teil seiner Bezüge: Bis 2026 werden die Gehälter um elf Prozent gekürzt, ab 2027 stufenweise wieder angehoben. Auch die Aktionäre bekommen die Krise zu spüren: Die Dividende wird um 30 Prozent gekürzt.
Stellenabbau bereits beschlossen
Um die Kosten zu senken, plant VW erhebliche Einsparungen und einen massiven Stellenabbau. Bis 2030 sollen in Deutschland rund 35.000 Arbeitsplätze wegfallen, die Investitionen in den Verbrennungsmotor werden zurückgefahren. Gleichzeitig setzt der Konzern auf eine flexiblere Strategie, um dem schleppenden Hochlauf der E-Mobilität zu begegnen.
Durch Partnerschaften, etwa mit dem US-Elektroautoanbieter Rivian, sollen Software- und Vernetzungslösungen kostengünstiger entwickelt werden. Trotz der aktuellen Herausforderungen erwartet VW für das kommende Jahr ein Umsatzwachstum von bis zu fünf Prozent und eine stabile operative Marge.
bin gespannt wann sich der nächste Hersteller nach Jaguar an die Cyberpunk Optik wagt. and und für sich siehts geil aus nur mit dem falschen Antrieb und der komplett falschen Werbung.
Nach Steuern verdient VW noch ~ 12 Mrd. Euro. Das ist gut aber kein Grund zur Freude. Sicher hat man in den letzten Jahren ordentlich Federn gelassen aber nur weil die Politik unbedingt seinen E Mist durchdrücken wollte. Ansonsten würde es VW noch besser gehen & man hätte mehr Geld es in die Zukunft zu investieren. Die E Kisten wären schon noch gekommen aber mit Verstand und nicht von heute auf morgen.
Und Leute die hier schreien, dass es ein kaputtes System wäre, wenn man Mrd. verdient, den sei gesagt, dass wenn man über 300 Mrd. Umsatz macht, dass nicht viel ist. Man muss stetig in neue Trends investieren und seine Leute fürstlich bezahlen. Steuern und Abgaben sind ebenfalls hoch.
Im Vergleich zu Apple ist VW ein kleines Licht. Apple macht pro Quartal ! also innerhalb von 3 Monaten ~ 70 Mrd. Dollar Gewinn !!! Nicht Umsatz ! Gewinn.
Also sollte man die mickrigen 12,1 Mrd, Gewinn nach Steuern im Jahr nicht so hoch hängen.
Außerdem sollten wir in Deutschland auch mal wieder stolz sein gut zu verdienen , etwas geschaffen zu haben und nicht immer neidisch auf die zu schauen die mehr haben. Jeder der gut verdient oder mehr Kohle als ich hat, der hat dafür ! meist ! auch mehr getan.
Also hat er Repekt und Anerkennung verdient und keinen Neid.
In Amerika ist das so bei uns in Deutschland leider nicht.
Fazit. 12 Mrd Gewinn sind für die Zeit bei VW Okay aber es muss wieder besser werden.
Selten soviel dummes und falsches Geschwurbel gelesen. Aber hey, wählst du blau, war die Bildung mau.
Ja, genau an solche Typen wie dich ist es gerichtet.
Und obwohl ich mich nicht verteidigen muss. Ich wähle nicht die AFD da die mir zu radikal sind. Jeder der halt nicht die Linken oder Grünen wählt ist halt Rechts. Nun ja….ich kann damit leben :-)
Unglaublich welchen Müll du labberst was geht dich den überhaupt an was er wählt?
Ziemlich viel Meinung….. gibts das auch mit Ahnung?
In welcher Welt macht Apple so viel Gewinn?
Wenn du hier schon so falsch liegst, was sind dann noch deine restlichen Aussagen wert?
So schlimm kanns nicht sein. Die erwähnte hohe Mitarbeiterprämie ist noch da, der Chef bekommt einen Rekordbonus und der Aktienkurs ist in den letzten Monaten um über 30% hoch gegangen. Aussrdem ist der Gewinn immer noch locker im zweistelligen Milliardenbereich. Klingt alles eher nach „Jammern für Fortgeschrittene“.
150 von 150 der chinesischen Elektroautohersteller und Startups verdienen kein Geld.
So wo sind die News?
Die News ist, dass wenn die Entwicklung nicht gestoppt oder umgekehrt wird, VW auch irgendwann kein Geld mehr verdient. 😄
Abgesehen davon, dass es hier um VW geht, stimmt das für größere chinesische Hersteller nicht. BYD, SAIC, Chery, Changan, FAW,… machen sehr wohl Gewinn.
Was du meinst sind Startups wie Nio oder Xpeng, die wie fast alle Startups noch keinen Gewinn machen.
Ja sie machen Gewinn mit Verbrennern und Subventionen des chinesischen Staates.
Teslakiller wie Evergrande, Hiphi und Aiways sind inzwischen pleite. Nio war schon pleite und hat noch nie Gewinn gemacht.
Da sieht man wieder sehr schön, dass das System doch kaputt ist.
Man macht immer noch knapp 20 Milliarden Euro gewinnt und es ist nicht genug. Man will am Personalsparen und zahlt immer noch jedem der 120.000 Angestellten eine Prämie von 4800€.
Will aber dann 35.000 Stellen abbauen. Einfach nur noch Verrückt das Ganze.
Die Prämie auszuzahlen finde ich legitim. Das bekommen vor allem die, die wirklich hart arbeiten.
Das weiterhin eine Dividende ausgezahlt wird, ist eine Frechheit. Denn die Leute haben gar nichts für das Unternehmen gemacht.
Die Leute stellen dem Unternehmen ihr Geld zur Verfügung. Das müsste man sich sonst erheblich teurer am Kapitalmarkt holen.
Das ist für mich keine Leistung.
Nach den ganzen Diskussionen um Kürzungen und Werksschließungen wäre es mal ein soziales Zeichen gewesen, wenn keine Dividenden ausgezahlt worden wären.
Achso.
Welche Bank gibt dir einen zinsfreien Kredit? Würde das auch gerne in Anspruch nehmen.
Auf Dividendenzahlungen zu verzichten, kann sich die VWAG offenbar nicht leisten. Der Aktienkurs würde einbrechen, da viele Anleger nur wegen der Dividenden die VW-Papiere halten. Ein tiefer Kurs führt zu hohen Kapitalkosten für die Finanzierung zukünftiger Investitionen. Betriebswirtschaftlich nicht zu empfehlen.
Btw.: Die Porsche SE, die gut die Hälfte der Dividenden erhält, verwendet diese Einnahmen zur Finanzierung vieler kleiner Startups in Deutschland.
Führungskräfte werden dafür bezahlt, für die Zukunft zu planen. Wenn absehbar ist, dass man den Karren mit bisherigem Kurs in zwei, drei Jahren gegen die Wand fahren wird (echte Verluste schreibt), muss man spätestens jetzt umsteuern. Wenn man für eine nachhaltige Refinanzierung der künftigen Investitionen eine EBIT-Marge von mind. 7% braucht, dann landet man bei >300 Mrd. Umsatz eben bei über 20 Mrd. EBIT.
Den Bonus für’s Geleistete gibt’s dank IG Metall. Was ist daran verrückt, die Mitarbeiter am Gewinn zu beteiligen?
Ja, das stimmt. Dafür sollten sie bezahlt werden.
Jetzt kommt meine Meinung dazu: Es geht nur viel um Machterhaltung und Margensteigerung.
Diess wollte was neues ausprobieren und ist wegen dem Neuen angeeckt.
Man kann nicht behaupten, dass China der relevanteste Markt ist und gleichzeitig das selbstauferlegte Verbrennerverbot wieder aufheben.
Die Rechnung ist falsch. Leider wird immer wieder Marke und Konzern vermischt. Die 19Mrd. sind Konzerngewinne aller Marken zusammen (Skoda, Seat, Cupra, Audi, Lamborghini, Bentley, Porsche, Ducati…)
Das hat alles nichts mit der Marke! VW zu tun. Und darum ging es bei den 35000 Stellen und Einsparungen. Die Marke VW steht extrem „bescheiden“ da.
