Volkswagen in der Krise: Gewinneinbruch um 31 %

Volkswagen kämpft mit steigenden Kosten und sinkenden Verkaufszahlen in China, was im vergangenen Jahr zu einem Gewinneinbruch von 30,6 Prozent (-12,4 Milliarden) führte.

Während der Umsatz leicht auf 324,7 Milliarden Euro stieg, sank der operative Gewinn auf 19,1 Milliarden Euro, was einer geringeren Marge von 5,9 Prozent entspricht. Besonders problematisch ist der Rückgang in China, das früher ein starker Gewinnbringer für den Konzern war. Hohe Restrukturierungskosten, darunter die Schließung des Audi-Werks in Brüssel, belasten die Bilanz zusätzlich.

VW zahlt Bonus trotz Milliardenrückgang

Trotz des schlechten Geschäftsjahres (siehe Geschäftsbericht PDF) erhalten die VW-Tarifbeschäftigten in Deutschland weiterhin eine Prämie. Insgesamt liegt die Prämie bei 4.799,50 Euro pro Mitarbeiter und damit sogar etwas höher als im Vorjahr. Ab 2026 müssen sich die Beschäftigten jedoch auf geringere Sonderzahlungen einstellen.

Gleichzeitig verzichtet der VW-Vorstand auf einen Teil seiner Bezüge: Bis 2026 werden die Gehälter um elf Prozent gekürzt, ab 2027 stufenweise wieder angehoben. Auch die Aktionäre bekommen die Krise zu spüren: Die Dividende wird um 30 Prozent gekürzt.

Stellenabbau bereits beschlossen

Um die Kosten zu senken, plant VW erhebliche Einsparungen und einen massiven Stellenabbau. Bis 2030 sollen in Deutschland rund 35.000 Arbeitsplätze wegfallen, die Investitionen in den Verbrennungsmotor werden zurückgefahren. Gleichzeitig setzt der Konzern auf eine flexiblere Strategie, um dem schleppenden Hochlauf der E-Mobilität zu begegnen.

Durch Partnerschaften, etwa mit dem US-Elektroautoanbieter Rivian, sollen Software- und Vernetzungslösungen kostengünstiger entwickelt werden. Trotz der aktuellen Herausforderungen erwartet VW für das kommende Jahr ein Umsatzwachstum von bis zu fünf Prozent und eine stabile operative Marge.