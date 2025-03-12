Mobilität

Porsche passt „Produktstrategie in allen Segmenten“ an

Autor-Bild
Von
|
Porsche Header

Porsche blickt theoretisch auf ein solides Jahr 2024, aber nicht, wenn man die Zahlen nach den eigenen Zielen bewertet, denn die Konzernumsatzrendite von 14,1 Prozent liegt hinter den Erwartungen und soll 2025 sogar noch weiter sinken.

Und wenn man jetzt noch bedenkt, dass fast das komplette Lineup komplett neu aufgestellt wurde, sehen die Zahlen auf einmal nicht mehr so gut aus. Dabei wirbt man heute mit „historischen Auslieferungsrekorden in vier von fünf Weltregionen“.

Wo hapert es also? In China. Letztes Jahr lieferte man 310.718 Einheiten an die Kunden aus, das sind 3 Prozent weniger als im Vorjahr, so Porsche. Ein Markt hat also einen größeren Einfluss als alle anderen Märkte, in denen man Rekorde feiert.

Porsche passt Produktstrategie an

Daher hat Porsche die „Produktstrategie in allen Segmenten adjustiert“, so Oliver Blume, ohne weitere Details zu nennen. Es steht im Raum, dass Verbrenner vorerst doch wieder eine wichtigere Rolle spielen, vielleicht kommt auch der Macan zurück.

Man habe Porsche letztes Jahr „flexibler, robuster und performanter“ aufgestellt und trotz für die Branche guter Zahlen, zeigen solche Aussagen, dass Porsche mit diesem Ergebnis absolut nicht zufrieden ist. Man verkauft weniger Autos, China ist als wichtigster Markt eingebrochen und die Prognose sieht nicht viel besser aus.

Grundsätzlich könnte Porsche durchaus zufrieden sein, aber man hat sich eben viel höhere Ziele gesetzt und diese offen formuliert, daran wird man gemessen. Und da ist Porsche ein gutes Stück von entfernt, also muss man jetzt etwas verändern. Wie die Veränderungen konkret aussehen, das wird sich dann 2025 genauer zeigen.

Ford Logo Header

Das Ende von Ford in Deutschland wird real

Die Ford-Werke GmbH bekam diese Woche eine ordentliche Finanzspritze und das Unternehmen wollte die Ankündigung als große Investition in den…

12. März 2025 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Porsche passt „Produktstrategie in allen Segmenten“ an
Weitere Neuigkeiten
Apple iOS 26 kommt: Hier sind 5 schnelle Tipps
in Anleitungen
Volkswagen Id. Gti Concept
VW ID Golf: Volkswagen hat schlechte Nachrichten
in Mobilität
Volkswagen ist jetzt wieder „das echte Volkswagen“
in Mobilität
Mein Tipp der Woche: Shinobi: Art of Vengeance
in Kommentar
backFlip 37/2025: Ford deutet eine sehr große Ankündigung an
in backFlip
Vodafone Elektroschrott
Sammlung von Elektroaltgeräten soll verbessert werden
in Hardware
Bike Fahrrad
Deutsche Bahn verschenkt Kaffee und Gutscheine – einfach nur fürs Radfahren
in Dienste
Dl Glasfaser Netzausbau
Telekom und Stadtwerke Hilden vereinbaren FTTH-Ausbau
in Telekom
Zwei Drittel offen für Verzicht auf eigene Pkw
in Mobilität
Joyn
Joyn verzeichnet deutliche Reichweitensteigerung
in News