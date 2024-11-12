Porsche rundet das Taycan-Angebot final ab

Porsche „komplettiert die zweite Taycan-Generation“, wie man heute mitteilt, denn es wurden die restlichen Versionen nach dem Facelift angekündigt. Dazu gehört ein GTS, den man als Limousine und Kombi bekommt, und noch eine neue Version.

Den GTS kennen wir bereits vom „alten“ Porsche Taycan, neu ist der Taycan 4 als Limousine. Es gibt die bekannten Upgrades und neue Optik und natürlich auch mehr Leistung, denn diese hat Porsche beim Taycan mit dem Facelift gesteigert.

Neu ist der Taycan 4 mit zwei Elektromotoren und bis zu 320 kW, den man schon als Kombi kennt, der aber als Limousine mit 643 Kilometer nach WLTP die beste Reichweite der Allradmodelle hat. Interessant ist auch, dass das Lineup des Taycan mittlerweile 16 (!) Versionen beinhaltet (eine Übersicht gibt es direkt bei Porsche).

Bei Porsche ist die Nachfrage nach dem Taycan deutlich eingebrochen, schauen wir mal, ob diese neuen Versionen das wieder steigern können. Wobei man auch schon betont hat, dass der Fokus wieder etwas mehr auf die Verbrenner wandert.