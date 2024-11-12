Mobilität

Porsche rundet das Taycan-Angebot final ab

Autor-Bild
Von
|
Porsche Taycan 2025 Gts

Porsche „komplettiert die zweite Taycan-Generation“, wie man heute mitteilt, denn es wurden die restlichen Versionen nach dem Facelift angekündigt. Dazu gehört ein GTS, den man als Limousine und Kombi bekommt, und noch eine neue Version.

Den GTS kennen wir bereits vom „alten“ Porsche Taycan, neu ist der Taycan 4 als Limousine. Es gibt die bekannten Upgrades und neue Optik und natürlich auch mehr Leistung, denn diese hat Porsche beim Taycan mit dem Facelift gesteigert.

Neu ist der Taycan 4 mit zwei Elektromotoren und bis zu 320 kW, den man schon als Kombi kennt, der aber als Limousine mit 643 Kilometer nach WLTP die beste Reichweite der Allradmodelle hat. Interessant ist auch, dass das Lineup des Taycan mittlerweile 16 (!) Versionen beinhaltet (eine Übersicht gibt es direkt bei Porsche).

Bei Porsche ist die Nachfrage nach dem Taycan deutlich eingebrochen, schauen wir mal, ob diese neuen Versionen das wieder steigern können. Wobei man auch schon betont hat, dass der Fokus wieder etwas mehr auf die Verbrenner wandert.

Bmw I3 2025 Konzept Skizze Header

BMW i3: Das ist der elektrische 3er für 2026

BMW hat den i3 direkt Anfang 2022 eingestellt und zeigte wenige Wochen später einen neuen BMW i3, einen elektrischen 3er.…

12. November 2024 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip.de / Mobilität / ...
Weitere Neuigkeiten
Volkswagen Id. Gti Concept
VW ID: Das überraschende Comeback der Namen
in Mobilität
NBA kommt exklusiv über Prime Video nach Deutschland – das ist der Spielplan
in News
Simon Mobile
SIMon mobile: Gutscheincode für Extra-Daten
in Tarife
The New Volkswagen Id.3
Volkswagen: VW ID.3 mit „Performance Upgrade“ sorgt für Kritik
in Mobilität
Tesla Model Y 2025 Detail Header
Tesla halbiert die Leasingraten – erste Länder betroffen
in Mobilität
Congstar
congstar startet Demokratie-Kampagne auf Stadionbande
in Provider
Unlimited 5G zum Schnäppchenpreis: Mega SIM greift mit neuen Tarifen an
in Tarife
Ing Bezahlen Karte
Kartenzahlung dominiert: Deutsche verabschieden sich zunehmend vom Bargeld
in Fintech
Facebook Ray Ban Stories Brille
Hypernova: Smarte Brille von Meta wird günstiger als erwartet
in AR und VR
Audi Q4 Sportback E Tron Edition S Line
Audi plant wohl einen neuen Q4 e-tron
in Mobilität