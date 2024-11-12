BMW i3: Das ist der elektrische 3er für 2026

BMW hat den i3 direkt Anfang 2022 eingestellt und zeigte wenige Wochen später einen neuen BMW i3, einen elektrischen 3er. Dieser war aber nie für Deutschland geplant, sondern nur für China, wir bekamen stattdessen einen neuen Hybriden.

BMW i3 für 2026 zeigt sich erstmals

Doch ein elektrischer 3er ist auf dem Plan von BMW, aber man will dieses Mal nicht einfach eine alte Verbrenner-Plattform, die für Elektroautos optimiert wurde, für den neuen BMW i3 nehmen, die Basis ist eine neue Elektro-Plattform, die Neue Klasse.

Letztes Jahr gab es im Sommer eine neue Preview in Form eines Konzepts, doch es geht los, man testet den neuen BMW i3 jetzt als Erlkönig auf der Straße. Autocar hat diesen bereits gesichtet und uns die ersten Bilder der Serienversion geliefert.

The radical new electric BMW 3 Series has been snapped on the road for the first time! It'll bring back the dormant i3 moniker… https://t.co/gQb2pS3moQ pic.twitter.com/mgEBo5Kd9c — Autocar (@autocar) November 12, 2024

Zufall? Keine Ahnung, aber es ist schon auffällig, dass diese Bilder so kurz nach den schlechten Geschäftszahlen kommen. Vielleicht ist es aber auch ein Konter gegen Mercedes, die jetzt offen mit ihrem Pendant, dem neuen CLA, werben.

BMW iX3 kommt kurz vor dem BMW i3

Vor dem neuen BMW i3 steht übrigens auch ein ganz neuer BMW iX3 mit dieser Plattform an, der kommt schon 2025, daher nimmt BMW keine Bestellungen mehr für den iX3 an und hat dem BMW iX3 auch nicht das Facelift des X3 spendiert.

Technische Details stehen bei BMW noch aus, aber es wird eine 800 Volt-Technik geben, die Plattform ist nicht auf Verbrenner ausgelegt, damit wird auch der erste M3 als Elektroauto kommen und wie man sieht, gibt es bei BMW ein neues Design.