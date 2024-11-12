BMW i3: Das ist der elektrische 3er für 2026
BMW hat den i3 direkt Anfang 2022 eingestellt und zeigte wenige Wochen später einen neuen BMW i3, einen elektrischen 3er. Dieser war aber nie für Deutschland geplant, sondern nur für China, wir bekamen stattdessen einen neuen Hybriden.
BMW i3 für 2026 zeigt sich erstmals
Doch ein elektrischer 3er ist auf dem Plan von BMW, aber man will dieses Mal nicht einfach eine alte Verbrenner-Plattform, die für Elektroautos optimiert wurde, für den neuen BMW i3 nehmen, die Basis ist eine neue Elektro-Plattform, die Neue Klasse.
Letztes Jahr gab es im Sommer eine neue Preview in Form eines Konzepts, doch es geht los, man testet den neuen BMW i3 jetzt als Erlkönig auf der Straße. Autocar hat diesen bereits gesichtet und uns die ersten Bilder der Serienversion geliefert.
Zufall? Keine Ahnung, aber es ist schon auffällig, dass diese Bilder so kurz nach den schlechten Geschäftszahlen kommen. Vielleicht ist es aber auch ein Konter gegen Mercedes, die jetzt offen mit ihrem Pendant, dem neuen CLA, werben.
BMW iX3 kommt kurz vor dem BMW i3
Vor dem neuen BMW i3 steht übrigens auch ein ganz neuer BMW iX3 mit dieser Plattform an, der kommt schon 2025, daher nimmt BMW keine Bestellungen mehr für den iX3 an und hat dem BMW iX3 auch nicht das Facelift des X3 spendiert.
Technische Details stehen bei BMW noch aus, aber es wird eine 800 Volt-Technik geben, die Plattform ist nicht auf Verbrenner ausgelegt, damit wird auch der erste M3 als Elektroauto kommen und wie man sieht, gibt es bei BMW ein neues Design.
Clickbait..
Allerdings!
Zumal auch Mal wieder faktisch falscher Inhalt…
Erzähl
Die Plattform ist CLAR, da hatte ich dir bereits unter einem anderen Artikel einen langen Beitrag verfasst. Und auf dieser Architektur basieren auch die Verbrenner-, Hybride- und Elektro – Modelle bisher! Sie basierten nicht auf einer Verbrenner -Plattform!
Die ‚Neue Klasse‘ ist ein Marketing -Begriff, der in Zusammenhang mit der nächsten Generation der CLAR-Plattform, der gerne Mal von faulen Schreiberlingen genutzt wird.
Aber hey, wer bin ich schon, dass ich mich hier beschwere… Clickbait funktioniert so ja nicht.
Wenn man eine Mischplattform entwickelt, die auch Verbrenner ermöglicht, dann sind diese beim Aufbau immer die Basis. Du kannst einen Golf zum Elektroauto machen, aber einen ID.3 nicht zum Verbrenner. Der ID.3 hat durch den Aufbau aber viele Vorteile, die mit einem Golf nicht möglich wären.
Man sieht diese Nachteile auch gut bei Stellantis, die doch noch Verbrenner bei ihren aktuellen Plattformen ermöglichen. Laut BMW wird die neue Generation, die man selbst als Neue Klasse bezeichnet, warum sollte man sie also anders nennen, das wäre ja dumm, keine Verbrenner ermöglichen.
Aber klar, man kann sich auch an jeder Kleinigkeit aufhängen.
Neue Klasse ist nicht CLAR. CLAR gibt es schon und wird für Verbrenner nochmal weiterentwickelt.
Ob die Neue Klasse noch eine interne Abkürzung hat weiß ich nicht, habe aber nie davon gelesen. Das ganze in einem journalistischen Medium „Neue Klasse“ zu nennen ist absolut zielführend und hat nichts mit faul zu tun.