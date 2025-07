Post & DHL: „Letzte Käufe“ wird zu „Meine Marken“

Die Post & DHL App hat ein Update erhalten. Im Zuge dessen verkündet DHL eine Neuerung, die eigentlich keine ist. Dennoch handelt es sich um eine nützliche Funktion.

DHL schreibt in den Changelog der App „in dieser Version finden Sie die Funktion ‚Meine Marken‘, mit der Sie Paketmarken ganz einfach in der Filiale, an der Packstation und beim Zusteller abgeben können, ohne selbst zu drucken“. Was wie eine neue Funktion klingt, ist nicht wirklich neu, schaut nun aber besser aus.

Bisher gab es diesen Zugriff auf die bisher gekauften Marken bereits, allerdings hieß das Feature einfach „Letzte Käufe“ und auch darüber hatte man Zugriff auf entsprechende Codes (siehe nachfolgenden Vergleich). Auch drucken musste man im Web oder in der App gekaufte Marken bisher schon nicht, denn der benötigte QR-Code kam sowieso in der E-Mail-Bestätigung gleich mit.

„Meine Marken“ schaut jetzt etwas besser aus und lässt sich etwas flexibler nutzen, da man Marken aus mehreren Quellen auch nachträglich hinzufügen kann. DHL beschreibt das Vorgehen online. Was mir negativ aufgefallen ist: nach dem Update sehe ich zwar die „neue“ Funktion, meine bisher über die App gekauften (und bereits versendeten) Paketmarken sind in dieser allerdings nicht mehr enthalten.

-->